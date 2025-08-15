Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat anunțată poliția

Un bărbat care a mers la cules de ciuperi în pădure a dat peste o . Ce a făcut, de fapt, acesta când a realizat ce obiect surprinzător a găsit. Nu a stat pe gânduri și a fost imediat anunțată poliția din localitate.

ADVERTISEMENT

Descoperire neașteptată făcută de un bărbat la cules de ciuperci în pădure

Pădurea este un loc numai bun pentru relaxare sau pentru cules de ciuperci sau mure. Un bărbat care a mers să adune ciuperci comestibile a avut parte de surpriza vieții sale. A dat peste un obiect surprinzător.

Descoperirea a avut loc în pădurea din Trzetrzewino, județul Limanowa, în zona Nowy Sącz. Potrivit , în loc de hribi din abundență bărbatul a găsit o muniție neexplodată, în cursul zilei de 8 august 2025.

ADVERTISEMENT

Muniția ar fi din Al Doilea Război Mondial, lucru care l-a făcut pe culegătorul de ciuperci să alerteze poliția. A sunat imediat la numărul de urgență, informând autoritățile legat de poziția în care se află proiectilul.

Primele informații arată că obuzul are circa 60 cm lungime. De asemenea, seamănă cu un obuz de artilerie corodat. Acest aspect a fost confirmat de către ofițerul de poliție Justyna Basiaga. Acesta lucrează în cadrul grupului de recunoaștere pirotehnică și de minare.

ADVERTISEMENT

Obuzul din pădurea poloneză, neutralizat

Bărbatul care a mers la cules de ciuperci în pădure a fost întâmpinat și de un echipaj din Batalionul 16 Aeropurtat din Cracovia. Geniștii care au sosit la fața locului au securizat perimetrul în care se găsea dispozitivul neexplodat.

ADVERTISEMENT

Ulterior, acesta a fost transportat la poligonul de antrenament. Autoritățile au declarat că obuzul din a fost neutralizat. Din păcate, această descoperire nu este unică, zonele împădurite din Polonia fiind pline de bombe neexplodate.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil acestea provin din cel Doilea Război Mondial. Multe dintre ele au fost găsite în pădurile Trzebinia și Dębowiec, din județul Prudnik. Oamenii sunt îndemnați să nu le atingă pentru a evita o posibilă tragedie.

Grenadele de mână, obuzele de mortier și bombele aeriene pot fi capabile să explodeze deși au trecut ani de când au fost produse. În aceeași situație se află și explozibilii îngropați în pământ sau sub apă care riscă să explodeze la o singură atingere, mișcare sau chiar vibrație neglijentă.

Ce trebuie să știi dacă descoperi o muniție neexplodată

Specialiștii din domeniul militar vin cu sfaturi prețioase pentru persoanele care dau peste o muniție neexplodată. Oamenii care descoperă astfel de dispozitive sunt îndemnați să nu se apropie și să nu miște obuzul sau bomba.

De asemenea, nu trebuie să atingă sub nicio formă obiectul respectiv. E foarte important să nu încerce identificarea de unul singur. Securizarea obiectului se face numai de personal autorizat, care are echipament special pentru această situație.

Introducerea munițiilor în foc este complet interzisă. Mai mult, nu se recomandă demontarea focoaselor sau a altor părți componente. În aceeași notă, specialiștii le spun oamenilor să nu transporte și să nu introducă în încăperi sau locuințe astfel de dispozitive.

În plus, e bine să vă deplasați la o distanță sigură, de cel puțin câteva zeci de metri. Dacă puteți, marcați locația și împiedicați accesul tuturor persoanelor neautorizate pentru a nu le pune viața în pericol. Totodată, sunați imediat poliția care va apela la o unitate specializată de dezamorsare a bombelor.

Scurt istoric despre al Doilea Război Mondial

Al Doilea Război Mondial a fost un conflict global care a implicat multe dintre țările de pe pământ. A început în anul 1939 prin invazia Poloniei și s-a încheiat în 1945. De-a lungul conflictului s-au format două mari alianțe militare opuse: Aliații și Puterile Axei.

Din Puterile Axei au făcut parte țări precum Germania, Italia, Japonia, Bulgaria, Ungaria și România. Aliații au fost la acea vreme Marea Britanie, Franța, Uniunea Sovietică, Statele Unite, China, Polonia și Cehoslovacia.

Una dintre cauzele care a dus la declanșarea războiului a fost nemulțumirea față de tratatele semnate după Primul Război Mondial. Ascensiunea fascismului și nazismului au fost un alt motiv principal al acestui conflict de amploare.

De asemenea, războiul a fost generat de expansiunea militară a Japoniei în Asia și politica agresivă a Germaniei naziste. România s-a aliat oficial cu Puterile Axei în octombrie 1940. A intrat în război în iunie 1941, împotriva URSS.

Prin semnarea Tratatului de pace de la Paris (1947) ca stat învins, țara noastră a pierdut definitiv mai multe regiune. Acestea sunt Basarabia, Nordul Bucovinei și sudul Dobrogei (Cadrilaterul). În schimb, a recuperat nordul Transilvaniei.