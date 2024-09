Ce descoperire uluitoare a făcut un bărbat din Olt în timp ce săpa lângă o pădure. A scos din pământ o adevărată comoară

S-a apucat să caute comori fără să aibă idee că va da peste una adevărată, veche de mii de ani. Totul s-a întâmplat în Olt, unde un bărbat pasionat de căutări a mers cu detectorul lângă o pădure și a dat peste ceva extrem de prețios.

Un obiect de peste 3.000 de ani a fost găsit lângă o pădure din Olt

Descoperirea a avut loc sâmbătă seară în jurul orelor 18.00, chiar în apropierea localității Ghimpeteni, jud. Olt. Se pare că bărbatul a găsit un obiect, ce ar putea fi o brățară sau conform

Bărbatul locuiește în zonă și este pasionat de astfel de căutări cu detectorul, iar în primă fază a spus că nu a știut peste ce a dat și ce fel de descoperire a făcut de fapt. De asemenea, omul a anunțat imediat autoritățile competente, iar obiectul va fi preluat și analizat de specialiștii de la muzeu.

O altă comoară prețioasă a fost găsită într-o pădure

şi două fragmente de podoabe ce ar exista din jurul anului 500 î.Hr, dacă se va dovedi că sunt autentice, valoarea lor este inestimabilă, scrie Observator.

Ei practică asta de doi ani și au autorizație de cercetare arheologică, iar piesele descoperite pot fi chiar un trofeu pentru cei trei bărbați, mai ales dacă ar fi de valoare inestimabilă.

„Este locul unde am găsit tezaurul. În groapa asta am găsit colierul celtic. Aici, în această groapă am găsit un fragment de podoabă ceva şi aici am găsit, în cealaltă gropiţă, am găsit inelu”, explică unul dintre cei trei bărbaţi pentru sursa citată.

„La sfârşitul zilei găsim, spre exemplu, 10-20 de monede. Atunci noi facem un calcul şi cam ştim cam ce zonă este şi poţi să descrii zona respectivă, poţi să zici că aici e o zonă comunistă, adică găsim numai monede din perioada comunistă”, a declarat Eugen Peiu.

Bijuteriile au fost duse la Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani, iar legea arată că cei care dau peste astfel de comori trebuie să le dea autorităţilor.

Din această activitate se aleg cu 30-45% din valoarea bunurilor, dar dacă sunt autentice. O descoperire mare s-a mai făcut și în 2017, la Miroslava, judeţul Iași, dar piesa era mult mai degradată.