Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”

Florin Pîru a readus-o pe FC Voluntari în SuperLiga după doi ani petrecuți în eșalonul secund. Victoria cu Hermannstadt a venit chiar în ziua în care s-au împlinit doi ani de la moartea soției antrenorului
Cristian Măciucă
01.06.2026 | 23:10
Florin Pîrvu (51 de ani) a retrogradat-o pe FC Voluntari în urmă cu doi ani și, tot el, a readus-o în SuperLiga, după victoria de la baraj, cu Hermannstadt, scor 5-3, la general. Succesul de la retur a venit pe 1 iunie 2026. În aceeași zi, în urmă cu doi ani, tehnicianul ilfovenilor își pierdea soția, care s-a stins din viață din cauza unei boli incurabile.

Anul 2024 a fost unul de coșmar pentru Florin Pîrvu, care, și la vremea respectivă, era antrenor la FC Voluntari. Cu el la timonă, la finalul sezonului 2023-2024, ilfovenii au retrogradat în Liga 2 după nouă ani pe prima scenă fotbalistică din România. FC Voluntari a terminat pe locul 15, după un eșec cu U Cluj, scor 0-1, și a retrogradat direct.

Tot atunci, mai exact pe 1 iunie 2024, Pîrvu a mai primit o lovitură. Tehnicianului i-a murit soția, care a fost răpusă de o boală nemiloasă. Coincidența tulburătoare este că, la doi ani distanță de la tragicul eveniment, pe 1 iunie 2026, Florin Pîrvu a readus-o pe FC Voluntari în SuperLiga României. După ce au pierdut cu 2-3 la Sibiu, ilfovenii au reușit să întoarcă rezultatul pe „Anghel Iordănescu” și au câștigat cu 3-0 în fața lui Hermannstadt, care se întoarce la matineu după patru ani.

„Așa cum am spus la început, și ați văzut mai devreme, este victoria lor! Jucătorii au muncit tot sezonul, a fost un sezon greu. Cine crede că e ușor în Liga 2 se înșală. În seara asta, după aspectul jocului, consider că Voluntari își merită promovarea. Mă bucur de reacția jucătorilor, mă bucur că am format un grup bun aici la Voluntari. Nu cred că mai au rost discuțiile despre penalty. Aș vrea să le mulțumesc suporterilor. Vreau să îi chem și la meciurile din SuperLiga. Am văzut mulți tineri, ceea ce este bine.

Aș vrea să îi mulțumesc fetiței mele, părinților mei, soției mele care m-a ajutat de Sus și este alături de mine! Le mulțumesc oamenilor din Voluntari care nu m-au lăsat când mi-a fost greu. Aveam o datorie morală pe seama acestei echipe. Ieri s-au împlinit doi ani de când soția mea nu mai este. De asta țin mereu ceva sfânt cu mine (n.r. o brățară)”, a declarat Florin Pîrvu, la flash-interviu.

Oana Alina, soția lui Florin Pîrvu, avea 47 de ani când s-a stins din viață, în timp ce antrenorul lui FC Voluntari avea 49 de ani. Femeia a murit într-un spital din Capitală în care a fost internată în ultimele două săptămâni din viață. Medicii au încercat din răsputeri să o salveze, dar fără sorți de izbândă.

Florin Pîrvu a plecat de la FC Voluntari la finalul sezonului 2023-2024, atunci când echipa a retrogradat. El a stat pe bară până pe 25 aprilie 2025, atunci când a revenit la gruparea ilfoveană. El l-a înlocuit la cârma Voluntariului pe Mihai Iosif. De-a lungul carierei, pe lângă FC Voluntari, Pîrvu a mai antrenat doar două formații: Henan U19 (2016-2023) și Petrolul Ploiești (2023-2024).

  • 2 selecții la naționala României are Florin Pîrvu în cariera de jucător
  • 3 este locul pe care a terminat FC Voluntari în play-off-ul din Liga 2
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
