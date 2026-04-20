Ce destin! „Mora a pierdut anul trecut titlul pentru Universitatea Craiova, iar acum, cu Rapid, l-a salvat”

Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș în lupta la titlu în Superliga României. Oltenii s-au impus cu 1-0 în duelul cu Rapid de pe Ion Oblemenco și au profitat din plin de înfrângerea suferită de U Cluj în partida cu Dinamo. Marius Mitran știe cine a fost eroul serii pentru formația din Bănie.
În meciul cu Rapid, Carlos Mora, jucătorul Universității Craiova, a avut o intervenție decisivă asupra lui Christensen. Fundașul oltenilor a blocat decisiv un atac extrem de periculos din care putea să iasă gol pentru giuleșteni. Până la urmă, echipa sa a încheiat partida cu poarta intactă.
Carlos Mora este unul dintre jucătorii cei mai importanți din echipa Universității Craiova. Acesta joacă atât rolul unui fundaș de bandă, cât și pe cel de extremă, când situația o cere. Aleargă enorm de mult și contribuie pe faza de construcție. E aproape nelipsit în formula de start a formației din Bănie, care visează la titlu în Superliga României.
Marius Mitran și-a amintit de meciul pe care U Craiova l-a jucat sezonul trecut cu FCSB. Atunci, Carlos Mora a ratat o ocazie colosală la ultima fază și multă lume a fost de părere că oltenii au ratat orice șansă la titlu. Acum, jurnalistul consideră că Mora poate aduce trofeul în Bănie.
„Craiova era la 3 puncte în spatele FCSB-ului, juca meci direct cu ei, iar Mora a ratat din doi metri, cu poarta goală. A dat în transversală la ultima fază. A spus toată lumea: aici s-a jucat campionatul, la faza asta. În etapa următoare, Craiova a pierdut, FCSB a câștigat și s-a încheiat lupta la titlu.
Știi ce s-a întâmplat aseară? Eu cred că Mora, punând piciorul la mingea aia a lui Christensen, a salvat campionatul. Anul trecut el a pierdut titlul, anul acesta poate să îl câștige. Eu cred că este un destin. Eu cred că U Craiova nu va mai pierde niciun meci până în ultima etapă, când joacă pe Giulești cu Rapid”, a declarat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.