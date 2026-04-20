Ce destin! „Mora a pierdut anul trecut titlul pentru Universitatea Craiova, iar acum, cu Rapid, l-a salvat”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș în lupta la titlu în Superliga României. Oltenii s-au impus cu 1-0 în duelul cu Rapid de pe Ion Oblemenco și au profitat din plin de înfrângerea suferită de U Cluj în partida cu Dinamo. Marius Mitran știe cine a fost eroul serii pentru formația din Bănie.

Carlos Mora, eroul serii pentru olteni în Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Carlos Mora, jucătorul Universității Craiova, a avut o intervenție decisivă asupra lui Christensen. Fundașul oltenilor a blocat decisiv un atac extrem de periculos din care putea să iasă gol pentru giuleșteni. Până la urmă, echipa sa a încheiat partida cu poarta intactă.

ADVERTISEMENT

Acesta joacă atât rolul unui fundaș de bandă, cât și pe cel de extremă, când situația o cere. Aleargă enorm de mult și contribuie pe faza de construcție. E aproape nelipsit în formula de start a formației din Bănie, care visează la titlu în Superliga României.

De la ratarea titlului la șansa revanșei! Cum a devenit Mora omul decisiv pentru U. Craiova

Marius Mitran și-a amintit de meciul pe care U Craiova l-a jucat sezonul trecut cu FCSB. Atunci, Carlos Mora a ratat o ocazie colosală la ultima fază și multă lume a fost de părere că oltenii au ratat orice șansă la titlu. Acum, jurnalistul consideră că Mora poate aduce trofeul în Bănie.

ADVERTISEMENT

„Craiova era la 3 puncte în spatele FCSB-ului, juca meci direct cu ei, iar Mora a ratat din doi metri, cu poarta goală. A dat în transversală la ultima fază. A spus toată lumea: aici s-a jucat campionatul, la faza asta. În etapa următoare, Craiova a pierdut, FCSB a câștigat și s-a încheiat lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

Știi ce s-a întâmplat aseară? Eu cred că Mora, punând piciorul la mingea aia a lui Christensen, a salvat campionatul. Anul trecut el a pierdut titlul, anul acesta poate să îl câștige. Eu cred că este un destin. Eu cred că U Craiova nu va mai pierde niciun meci până în ultima etapă, când joacă pe Giulești cu Rapid”, a declarat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.