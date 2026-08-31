Ce destin! Nae Ungureanu a ratat în ultima clipă avionul Universităţii Craiova către Armenia și către… viață: „Merg data viitoare!” Apoi, a murit…

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Nae Ungureanu, legenda «Craiovei Maxima», a ratat în ultima clipă zborul către Armenia alături de foștii săi colegi de la Universitatea Craiova. Deși a avut ocazia să călătorească cu delegația alb-albaștrilor pentru meciul cu Ararat, un detaliu banal l-a împiedicat să plece. Fostul fundaș a ales să rămână acasă, spunând că va merge «data viitoare» – o decizie care, privită acum, capătă o semnificație tragică.

Moartea lui Nae Ungureanu a lăsat în urmă o durere imensă în Bănie, dar și un episod care, privit acum, capătă o încărcătură aparte. Marele fundaș al „Craiovei Maxima” ar fi trebuit să fie alături de foștii săi colegi la cea mai recentă deplasare europeană a Universității Craiova, însă nu a mai ajuns în Armenia, deși a avut această posibilitate.

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FANATIK a aflat ce l-a făcut pe marele fundaș să rămână acasă și ce plan avea pentru următoarea aventură europeană a echipei pe care a iubit-o atât de mult.

Nae Ungureanu nu avea pașaport valid. I s-a oferit soluția, dar a spus în ultimul moment „NU”. A rămas acasă şi apoi a murit în somn

La dorința lui Mihai Rotaru, pentru partida cu Ararat. A fost un nou moment în care generația care a scris istorie în alb-albastru a fost aproape de Universitatea Craiova într-un meci european. Printre cei care nu au făcut, însă, deplasarea s-au aflat Nicolae Negrilă și Nae Ungureanu. În cazul lui Ungureanu a existat un detaliu concret care l-a împiedicat să plece, un detaliu banal, care la momentul respectiv nu părea să aibă vreo importanță.

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FANATIK a aflat că Nae Ungureanu nu avea pașaport eligibil pentru a putea călători în Armenia. Situația fusese discutată chiar la meciul Universității Craiova cu FC Voluntari, de duminica trecută. I s-a transmis fostului mare fundaș că există posibilitatea să își facă documentul în regim de urgență și să meargă alături de ceilalți componenți ai „Craiovei Maxima”. Ungureanu a ales, însă, să nu o facă.

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Acesta nu considera că este necesar să se grăbească pentru această deplasare. Avea în minte următoarea ieșire europeană a Universității Craiova și era convins că va mai avea ocazia să fie alături de foștii săi colegi. Ideea lui a fost simplă, că va merge data viitoare într-o țară în care nu va avea nevoie de pașaport, dar, din nefericire, nu avea cum să știe că pentru el „data viitoare” nu va mai exista.

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Ungureanu a privit meciul Universităţii Craiova cu Ararat-Armenia alături de Nicolae Negrilă

Deși nu a ajuns în Armenia, Nae Ungureanu a urmărit meciul Universității Craiova alături de Nicolae Negrilă, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi și fost coechipier în perioada de glorie a „Craiovei Maxima”. Cei doi au văzut împreună , iar apoi, după meci, s-au retras pentru odihnă, bineînțeles mâhniți și de rezultatul final. În dimineața următoare, . A sunat imediat la 112, însă medicii nu au mai putut face nimic. Nae Ungureanu avea doar 69 de ani.

Dacă ar fi acceptat să își facă pașaport și să meargă în Armenia alături de Craiova Maxima, Nae Ungureanu ar fi avut o șansă la viață. FANATIK a aflat că legenda din Bănie a murit în somn la ora la care delegația alb-albaștrilor era în zbor în drumul de la Erevan către Craiova. Ar fi existat, astfel, posibilitatea ca, în cazul în care ar fi făcut infarct în avion, Nae Ungureanu să beneficieze imediat de ajutorul unor medici specialiști. Claudiu Stamatescu, medicul Universității Craiova și al echipei naționale a României, nimeni altul decât cel care l-a în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia, i-ar fi acordat primul ajutor lui Nae Ungureanu.

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Nicolae Negrilă, șocat de descoperirea lui Nae Ungureanu fără suflare

Ultima seară a lui Nae Ungureanu a fost una obișnuită pentru el, cu fotbal, Universitatea Craiova și un prieten vechi alături. Nimic nu avea să anunțe tragedia care urma. După ce au urmărit împreună meciul din Armenia, cei doi s-au retras în camerele lor. Câteva ore mai târziu, Nicolae Negrilă avea să-l găsească fără suflare.

„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Văzurăm meciul împreună eu cu Nae. S-a enervat rău si a zis sa mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă si ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo si l-am găsit gheață. M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Am apucat să o sun si să îi spun doar Laurei, fata lui. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a spus Nicolae Negrilă, la scurt timp după descoperirea șocantă.