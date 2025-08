Ce detaliu lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu. Legătura cu un moment important din viața fostului președinte

Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani, după două luni petrecute în spital, în stare gravă. Trupul neînsuflețit al fostului președinte a fost depus miercuri dimineață la Palatul Cotroceni, unde oficialii și publicul pot aduce un ultim omagiu.

Ce detaliu lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu

, iar un detaliu a atras atenția. Pe crucea lui Ion Iliescu lipsesc literele „INRI”, inscripție care apare în mod obișnuit pe crucile celor decedați în religia creștină. Este prescurtarea expresiei latine „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” – „Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor”.

De-a lungul vieții, Ion Iliescu a afirmat că a fost botezat ortodox, dar că nu s-a considerat un credincios practicant. Într-o dezbatere electorală din 1996, când Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, Iliescu a spus că este „mai moral și mai creștin decât mulți care își etalează public credința”, dar a recunoscut că „s-au produs deplasări” în parcursul său intelectual.

„Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioşi, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română şi am această calitate. Sigur, în evoluţia mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinţei şi ale moralei creştine. Eu sunt mai moral şi mai creştin decât mulţii alţii care îşi etalează public această credinţă”, răspundea atunci Ion Iliescu.

Ion Iliescu, fostul președinte al României și unul dintre cei mai influenți, dar și controversați lideri politici ai perioadei postcomuniste, a murit pe 5 august 2025, la ora 15:55, în Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București. Avea 95 de ani și era internat din 9 iunie, suferind de cancer pulmonar. Starea sa s-a agravat treptat, iar în ultimele zile medicii au vorbit despre disfuncții multiple de organe și insuficiență respiratorie.

Protest pe 7 august 2025 în ziua declarată doliu național

în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Drapelul va fi arborat în bernă la toate instituțiile, iar posturile de radio și televiziune își vor adapta programele.

Decizia nu este însă acceptată de toată lumea. Pentru o parte a societății, în special organizații civice, funeraliile de stat acordate unui fost inculpat pentru crime împotriva umanității sunt greu de înțeles. Organizația Corupția Ucide a anunțat un protest public în aceeași zi, la ora 19:00, în Piața Universității. Activiștii critică dur faptul că Ion Iliescu va fi onorat oficial, în timp ce victimele violenței de stat au fost uitate.

„În nicio țară de pe planetă un inculpat pentru crime împotriva umanității nu poate să aibă parte de funeralii naționale. Ion Iliescu, istoria nu te va uita, dar nici nu te va ierta. Rănile lăsate după 1989 sângerează încă în sufletul acestui popor. Nu moartea e judecata supremă, ci conștiința unei vieți trăite pe spatele suferinței altora”, a transmis Corupția Ucide.