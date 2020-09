Ce dezvăluiri face părintele Calistrat, după ce s-a vindecat de COVID-19? ”Am văzut tot felul de replici de genul ‘Între viață și noapte’…”

Vindecat de Covid-19, părintele Calistrat a făcut dezvăluiri în legătură cu perioada cât a fost bolnav.

Părintele de la Mănăstirea Vlădiceni a fost internat și au fost mai multe zvonuri legate de starea lui de sănătate.

Reprezentantul bisericii a spus că a ”stat în spital până la testul negativ, pentru a nu-l transmite cuiva”, conform Antena3.

Părintele Calistrat: ”Astea erau povești nemuritoare”

Despre perioada petrecută în spital și cât de greu i-a fost, duhovnicul Calistrat spune că realitatea diferă față de cum a fost expusă până acum.

„Nu am mai avut nicio problemă. Am văzut tot felul de replici de genul «Între viață și noapte»… Astea erau povești nemuritoare! Mi-a spus doctorița de acolo că nu este voie cu telefonul dar am spus că am nevoie să mai dau câte un mesaj. Le-am spus celor de acasă că sunt bine, am avut o stare perfect normală. Am stat în spital până la testul negativ, pentru a nu-l transmite cuiva”, a declarat părintele Calistrat.

În momentul în care s-a îmbolnăvit a încercat să se trateze singur, dar tusea s-a intensificat. Atunci, s-a hotărât să ceară opinia unui specialist.

„Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran două paracetamol cu ceai și am văzut că tusea se intensifică, așa că am cerut părerea doctoriței de familie. Doctorița mi-a spus să fac un test de Covid. La prima oră am aflat că este pozitiv, dar neavând simptomele astea de care se vorbește. Am avut o stare de tuse și am și început imediat să iau medicamente. Luni spre seară s-a oprit și tusea”, a povestit părintele Calistrat

Reprezentatul bisericii este de acord cu tehnologia și înțelege lucrurile pozitive pe care le aduce societății, dar trage și un semnal de alarmă legat de folosirea excesivă a acesteia.