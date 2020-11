Ce diagnostic a primit Andreea Bălan de la medici. A fost operată de urgență

Andreea Bălan a ajuns de urgență la o clinică privată din Capitală după ce a acuzat dureri acute în zona abdominală. Artista a fost operată de urgență, medicii descoperind că vedeta avea un abces abdominal care nu a lăsat-o să doarmă o noapte întreagă.

Jumătatea trupei Andre a fost operată cu ajutorul laserului la scurt timp după ce s-a internat, notează cancan.ro. Blondina este în afara oricărui pericol, însă cu toate acestea mai trebuie să stea câteva zile în spital sub atenta supraveghere a cadrelor medicale.

Frumoasa cântăreață se simte mai bine, specialiștii în domeniul medical declarând că boala Andreei Bălan reprezintă un proces inflamator în care se formează o cavitate umplută cu conținut purulent între organele interne, boala fiind produsă în general de infecții bacteriene.

Andreea Bălan, diagnostic primit de la doctori. Ce afecțiune are cântăreața

Unele dintre cele mai întâlnite simptome ale abcesului abdominal sunt durerea și sensibilitatea locală, dar și scăderea în greutate, Andreea Bălan fiind parcă mai slăbită în ultima vreme. Înainte de a se interna cântăreața părea extrem de răvășită și tulburată.

Sursa menționată mai arată că la începutul săptămânii vedeta nu se simțea în apele sale. Jurata emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 a fost surprinsă în parcarea televiziunii, dând semne că este slăbită încă de când a coborât din mașina personală.

Artista nu are pentru prima dată probleme de sănătate, în luna martie a anului 2019 fiind la un pas să-și piardă viața. Se întâmpla după operația de cezariană când frumoasa blondină a suferit o embolie amniotică, afecțiune întâlnită la 1 din 80.000 de nașteri.

Andreea Bălan a suferit un stop-cardiorespirator care i-a pus viața în pericol, experiența neplăcută făcând-o să vadă viața cu alți ochi. Acela a fost momentul în care a realizat că familia este cea mai importantă, motiv pentru care fiicele sale, Ella și Clara, sunt mereu pe primul plan.

„Nu am știut unde sunt, ce-i cu mine și așa mai departe, deși oamenii vorbeau cu mine și eu păream că sunt conștientă. Am avut o groază de perfuzii. Am avut 2 în gât, am avut peste tot. Nu vă mai spun pe unde am avut. Am trecut prin ceva foarte grav, mi s-a spus.

Poate că nu conștientizez foarte bine acum. Mă bucur că sunt în viață, mă bucur că fetița mea este sănătoasă, mă bucur că s-a întâmplat lucrul asta după ce a fost scoasă pentru că dacă mai era în burtică poate se întâmplă ceva cu ea”, a mărturisit vedeta Antena 1 pentru demamici.ro.

