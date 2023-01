Ce diagnostic a primit Sebastian Dobrincu de la medicii români după accidentarea de la Survivor România. Din păcate, veștile nu sunt bune

Ce a primit fostul Faimos din Republica Dominicană de la medicii români după accidentarea suferită în timpul unei probe. Din păcate, veștile nu sunt bune după ce tânărul a apărut cu o orteză la gleznă.

Ce au constatat doctorii în cazul situației lui Sebastian Dobrincu după eliminarea de la Survivor România. Anunțul trist

Sevastian Dobrincu a revenit în țară după eliminarea de la Survivor România și a apărut în cadrul unei emisiuni unde a precizat că urmează să realizeze o intervenție chirurgicală. Diagnosticul primit este de ruptură de placă plantară.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, artistul așteaptă rezultatul final al RMN-ului pentru a vedea cu exactitate cât de gravă este situația sa în urma .

„Diagnosticul urmează să îl aflăm după RMN. Abia ce l-am făcut. Ruptură de placă plantară. Am șuruburi. Nu mai am lacrimi de vărsat, am plâns în hotel în Domincană. Am vrut să stau acolo să trăiesc experiența vieții.

ADVERTISEMENT

Eu m-am urcat pe pilonul de lemn și am alunecat. M-am dus pe spate, am căzut, dar era o bucată de lemn și mi-am prins glezna acolo, iar când m-am întorc”, a declarat Sebastian Dobrincu în emisiunea La Măruță, de la .

Sebastian Dobrincu, despre reacomodarea după Survivor România

Sebastian Dobrincu se reacomodează la condițiile din confortul casei, sublinind că în junglă i-a plăcut foarte mult. Fostul Faimos de la Survivor România ar da orice să se întoarcă în competiția sportivă moderată de Daniel Pavel.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, milionarul în euro a mai declarat că s-a bucurat din plin de experiența de la Pro TV, unde a făcut echipă cu Vica Blochina, Jorge, Carmen Grebenișan, Ionuț Iftimoaie și multe alte vedete autohtone.

„Sunt foarte emoționat. Reîncep o integrare socială. Acolo mâncam ca tribalii, cu toporul. Mi-am luat o salată în aeroport și am mâncat-o cu mâna, iar oamenii ceilalți cu tacâmuri.

ADVERTISEMENT

Mâine mă întorc în Dominicană dacă îmi dați un picior de rezervă!”, a mai adăugat Sebastian Dobrincu în același show de televiziune.