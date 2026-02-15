Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: "Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!"

Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK, un dialog de-a dreptul uluitor pe care l-a avut cu Inteligența Artificială. Patronul celor de la FCSB a constatat că AI-ul este ”Satana”.
Adrian Baciu
15.02.2026 | 18:45
Cum a decurs dialogul dintre Gigi Becali și Inteligența Artificială. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali, așa cum el însuși a recunoscut în nenumărate rânduri, nu este deloc atras de noua tehnologie, mai exact de ceea ce ține de platformele de socializare, de AI, chatGPT etc. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit, la FANATIK, un dialog memorabil pe care l-a avut recent cu Inteligența Artificială.

Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială: “Tu ești cel mai mare mincinos!”

Anul trecut, Gigi Becali și-a certat public fotbaliștii pentru faptul că se postau pe TikTok. Patronul campioanei nu are deloc o părere bună despre aceste platforme, despre care spune că sunt „pline cu draci”. Recent, omul de afaceri a avut o „dispută” și cu Inteligența Artificială.

Într-o apariție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a povestit cu lux de amănunte un dialog purtat cu AI-ul. Latifundiarul i-a cerut lui Ionuț Luțu, omul său de încredere, să-i scoată tot ce ține de AI de pe telefon. Fostul fotbalist i-a spus că nu este posibil. Prin urmare, Becali a început un dialog cu Inteligența Artificială.

”I-am zis lui Luțu: ‘bă, scoate de pe telefon (n.r. Inteligența Artificială)’. A zis: ‘nu pot să o scot. Nu se poate’. Și atunci, ce am apăsat eu, ce am întrebat pe Inteligența Artificială: ‘Bă, tu ești cel mai mare mincinos!’. I-am scris eu. El zice: ‘De ce jignești? Eu sunt cel mai bun, eu vreau să te ajut și tu mă faci mincinos!’”, povestește Becali.

Ce concluzie a tras patronul de la FCSB după replicile primite de la AI: “Acolo e Satana!”

Această replică pe care a primit-o de la robotul AI l-a întărâtat și mai mult pe omul de afaceri. Gigi Becali a spus că Inteligența Artificială este ”Satana”. ”Când am văzut ce-mi spune am zis: ‘ia uite, bă (…) bă, tu ești satana!’ i-am zis. ‘Draci ești!’. Iar el (n.r AI-ul) ‘Chiar nu ți-e rușine să jignești așa?’.

Pe urmă am zis, bă, să știi că nu e de jucat cu ăsta. Nu trebuie prea mult cu el discutat, că el știe prea multe. ‘Băi mincinosule’, din când în când îi mai zic, ‘băi mincinosule care ești‘”, spune Gigi Becali.

Cum ar trebui folosită Inteligența Artificială în opinia lui Gigi Becali

În opinia lui Gigi Becali, Inteligența Artificială nu este periculoasă pentru prezent, ci pentru viitor. ”Orice chestiune de știință ne ajută. Acest chat GPT e foarte bun, dar dacă îl folosim spre folosul nostru. Când nu știu ceva, apăs, spune-mi. Dar așa, dacă stau toată ziua pe el și nu îmi mai pun minte la contribuție deloc, mă fac mașină, aia nu e bine. Deci e bine ca la el să apelezi când ai nevoie de o informație pe care tu nu o știi. Adică asta înseamnă folosirea lucrului cu bună credință.

(…) Peste vreo 30-40 de ani lumea o să aibă mare încredere, mai mare încredere în el decât în om. Și așa se spune deja că e mai deștept el (n.r. AI-ul) decât omul. Păi nu poate să fie mai deștept decât cel care l-a făcut”, a mai punctat Becali.

Gigi Becali, dialog fabulos cu Inteligența Artificială: “Tu ești cel mai mare mincinos!” Patronul FCSB, șocat: “Acolo e Satana!”

