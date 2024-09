Ce dietă a ținut ispita Diandra de la Insula Iubirii. A slăbit 10 kilograme cu această metodă: “Am renunțat și la carne”

Ispita Diandra de la Insula Iubirii a dezvăluit ce dietă a ținut. Tânăra a slăbit destul de mult în ultimele luni și a împărtășit cu internauții metoda pe care a avut-o.

Ce dietă a ținut ispita Diandra de la Insula Iubirii. Metoda a ajutat-o să scape de 10 kilograme

, s-a numărat printre ispitele de la Insula Iubirii, sezonul opt. Andrei Rotaru este el care s-a îndrăgostit de ea, însă și tânăra a recunoscut că are sentimente față de acesta.

Aceasta se numără printre cele mai controversate ispite din sezonul care tocmai s-a încheiat. Între timp, a trecut prin câteva transformări la nivel fizic.

După ce s-au terminat filmările pentru reality show-ul difuzat la Antena 1, Diandra a reușit să slăbească destul de mult și să dea jos aproape 10 kilograme.

Fosta ispită are o comunitate de fani pe rețelele sociale, acolo unde este urmărită de un număr mare de utilizatori. Diandra le-a explicat cum a dat jos kilogramele nedorite.

Tânăra nu a vrut neapărat să slăbească, ci să-și reia stilul de viață sănătos, întrucât se confrunta cu probleme cu tenul. Diandra a renunțat la carne cu mai mult de o lună în urmă și consumă, uneori, fructe de mare.

Un lucru care a ajutat-o foarte mult a fost metoda postului intermitent. În acest fel, fosta ispită nu mănâncă nimic timp de 16 ore, apoi are o fereastră de 8 ore în care poate mânca. În zilele de luni, miercuri și vineri ține post negru, dar nu de fiecare dată, ci în funcție de nevoi.

“Nu am avut intenția să slăbesc, doar să-mi reiau stilul de viață și să mănânc mai alcalin, pentru că mi-o luase tenul razna și îmi doream să se curețe cu orice preț. Mai pățisem asta când am plecat în Bali și știam deja ce am de făcut.

Am renunțat și la carne din nou, de mai bine de o lună. Mai mănânc doar fructe de mare, și rar. Cu fasting-ul 8/16 mă simt perfect. Ca speedy gonzales.

Țin post negru luni, miercuri și vineri. Dar nu mereu! Depinde de cum îmi simt organismul”, a explicat Diandra pe .

Ce a învățat Diandra din experiența de la Insula Iubirii

Timp de 21 de zile, Diandra a petrecut multe momente alături de Andrei Rotaru, soțul Cristinei. Cu toate acestea, la ultimul bonfire, .

Datorită participării la emisiune, tânăra a învățat lucruri importante. Experiența a fost una “zdruncinantă”, însă nu într-un sens rău, după cum a spus Diandra.

“Lecția pe care am învățat-o în urma emisiunii este ce înseamnă respectul, comunicarea deschisă. Am devenit o versiune mai bună a mea, o versiune mai fermă, mai stăpână pe sine, mai hotârtă și mai convinsă decât înainte de ceea ce își dorește de la un bărbat și de la o relație”, a mai spus fosta ispită pentru Antena Stars.