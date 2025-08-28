Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera

Gigi Becali are un stil de viață echilibrat la cei 67 de ani de ani. Omul de afaceri are o alimentație simplă, în meniul său regăsindu-se numeroase banale și sănătoase, motiv pentru care nu-și arată vârsta din buletin.

Gigi Becali și stilul său de viață bazat pe simplitate

Afaceristul Gigi Becali, supranumit latifundiarul din Pipera, e perceput adesea ca o figură controversată. Dacă aruncăm o singură privire asupra existenței sale, vom putea observa că duce o viață marcată de simplitate.

S-a întors de ceva vreme la origini, în timp ce regimul după care se ghidează în fiecare zi nu poate fi trecut cu vederea de nimeni. Fostul europarlamentar are o dietă care îl ajută să fie sănătos și să nu aibă probleme de sănătate grave.

Regimul pe care-l urmează omul de afaceri este bazat pe un stil de viață simplu. Recunoaște că o perioadă destul de bună a fost lacom, însă acum și-a îndreptat atenția spre un trai modest. Dumnezeu l-a ajutat să facă acest pas.

În prezent, se închină către Divinitate pentru a se „hrăni” cu spiritualitate, care nu lipsește din viața sa. De asemenea, milionarul are bani mulți în conturile bancare, dar nu se sfiește să recunoască că paște oile pe pășuni de fiecare dată când are ocazia.

Majoritatea timpului și-l petrece la stână, cu cele aproximativ 1.500 de oi ale sale, dar și la Biserică, unde se roagă constant. Gigi Becali se raportează la viață prin mai multe valori creștine, cum ar fi modestia, rugăciunea și milostenia.

Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali

Gigi Becali are o dietă simplă, precizând că a renunțat la mezelurile din comerț. În general, consumă alimente care vin de la stână sau din propria gospodărie. Are sere imense cu fructe și legume, dar și livadă de pomi fructiferi.

„Inima mea are putere de tinerețe, dar, dacă stau și mă concentrez la vârstă, nu îmi vine să cred, deci inima e puternică, tânără, dar trupul oricum, oricât ar fi inima de tânăra și puternică, el deja se mai înmoaie, mușchii.

Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne, dacă nu tai eu animalul, dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc dacă nu tai oaia sau mielul și nu mănânc deloc mezeluri.

Dimineața mănânc doar ouă, de fazan, de prepeliță, nici măcar de găină nu mai mănânc, că au colesterolul mai mare, ouă și brânză, carne rar”, a mărturisit Gigi Becali pentru publicația .

Produsele naturale care nu lipsesc niciodată de pe masa lui

Printre alimentele naturale care nu lipsesc niciodată de pe masa latifundiarului din Pipera se numără brânza. Gigi Becali consumă carne destul de rar și mănâncă, în special, produse care provin de la animalele pe care le are la stână.

De pe masa omului de afaceri nu lipsesc oăule, bogate în proteine de înaltă calitate, printre care se numără vitaminele B12, D, A, E, B6. Ouăle au în compoziția lor folat și minerale esențiale, inclusiv seleniu, fosfor, zinc, iod și fier.

În plus, consumă numai lapte de oaie și de capră. Mănâncă numai produsele pe care le cultivă în propria gospodărie. Totodată, consumă constant pește, dar nu-l cumpără niciodată din comerț. Pune pe masă doar ce prinde cu undița sa.

Având în vedere regimul pe care-l urmează nu este de mirare că este comparat cu Hulk sau Stallone, relatează . Cei care au făcut această comparație între patronul FCSB și cele două personaje publice sunt internauții care îi urmăresc activitatea.

Brânza și ouăle – alimentele preferate ale latifundiarului

Latifundiarul din Pipera a renunțat la consumul de carne în urmă cu 3 ani. Le-a înlocuit cu alimente pe care se bazează pentru un stil de viață sănătos și echilibrat. Brânza și ouăle sunt produsele sale preferate și mai ales, de bază.

Cele două alimente nu reprezintă doar o masă simplă și sățioasă, ci fac parte din filosofia de viață a acestuia. Spune mereu că trebuie să ne întoarcem la pământ și la muncile agricole, ceea ce înseamnă că nu a uitat de tradițiile din zona din care provine.

În plus, brânza și ouăle sunt văzute ca alimente principale în gospodăria românească. De asemenea, sunt văzute ca mâncăruri speciale, mai ales pentru Gigi Becali care s-a născut într-o familie de aromâni. Aceștia nu uită niciodată de unde pleacă.

Mai mult decât atât, în unele imagini din copilărie afaceristul apare îmbrăcat în costum popular și cu toiagul în mână. Adesea, în poză poate fi văzută și o oaie, patronul FCSB venind pe lume în mijlocul Bărăganului, unde bunicii și părinții fuseseră deportați.

De ce spune Becali că dieta îl ajută să se mențină tânăr

Gigi Becali nu ascunde faptul că are o dietă simplă, deși nu duce lipsă de bani. Latifundiarul din Pipera spune că stilul de viață îl ajută să se mențină tânăr pentru că știe ce au în compoziția lor produsele pe care le consumă.

Evită excesele culinare moderne și preparatele pe care le-ar purta servi la restaurantele de lux. Nu consumă alimente procesate sau fast-food, cum ar fi pizza sau produsele stradale. Asta înseamnă că alimentația este cheia pentru un organism sănătos.

În concepția omului de afaceri mâncarea multă și mai ales, grea îmbătrânește corpul uman. Prin urmare, Gigi Becali mănâncă curat, disciplina, perioadele de post și cumpătarea alimentară fiind o formă de curățare a organismului și a sufletului.

Cum arată rezultatele regimului la 67 de ani

„Mi-am făcut analizele acum 3 zile și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecte. Nu mai mănânc carne. Știi ce am făcut?

Un călugăr, prieten la Patriarhie, mânca carne. Și i-am zis «părinte, dar nu e în regulă când călugărul mănâncă carne». Și el mânca carne. Și i-am zis: «uite, facem noi un pariu?

De azi încolo nu mai mâncăm carne nici eu, nici tu». Dar eu, în gândul meu, zic: «Doamne, eu zic minciună acum, numai ca să îl fac pe el, dar eu voi mânca». Așa am zis eu. Din ziua aia, eu am făgăduit ca să-l fac pe el…

Din ziua aia pun carne în gură și o scuip. Nu mai vreau să o înghit, nu mai pot să înghit carne. Cam de vreo 3 ani”, a spus Gigi Becali, în emisiunea moderată de Horia Ivanovici, la FANATIK.