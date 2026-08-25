Ce dietă are Ferran Torres, considerat cel mai atrăgător fotbalist din lume. Care este marea sa slăbiciune

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Ferran Torres a vorbit despre dieta care îl ajută să fie considerat cel mai atrăgător fotbalist din lume. A apărut pe coperta unei reviste dedicate bărbaților și a discutat despre marea sa slăbiciune în materie culinară. Ce nu-și refuză niciodată.

Ferran Torres, dezvăluiri unice despre alimentație

Spania a câștigat al doilea titlu mondial din istorie datorită lui Ferran Torres (26 ani). Fotbalistul a marcat unicul gol în finala cu Argentina din Campionatul Mondial 2026. După competiție a fost surprins într-o serie de . Acesta a reacționat subliniind că sunt prieteni foarte buni, sportivul fiind căsătorit de multă vreme.

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Tânărul care este considerat un adevărat erou unde a dat nas în nas cu David Bechkam și Michael Jordan. Jucătorul celor de la París Saint-Germain este unul dintre cei mai urmăriți, are 11 milioane de fani pe Instagram. Așadar, nu este deloc de mirare că este considerat drept cel mai atrăgător fotbalist din lume. A primit această titulatură datorită aspectului fizic.

Ce-i drept, fotografiile la bustul gol fac ravagii în social media. Întrebat cum se menține în formă acesta nu a ezitat să răspundă. A recunoscut că o perioadă nu a acordat o atenție deosebită acestui aspect, dar în prezent lucrează cu un nutriționist. Starul are un plan alimentar strict și un bucătar personal care nu se abate de la el.

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„Înainte nu acordam prea multă atenție mâncării, dar acum am nutriționist. Cred că asta îmi îmbunătățește performanța. El elimină zahărul. Îmi creează dieta și o trimite direct bucătarului meu. Pur și simplu mă așez la masă și mănânc. Ciocolata albă este lucrul meu preferat din lume.

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Încerc să nu o mănânc prea mult, dar chiar o ador. La naiba cu cei care spun nu la ciocolată”, a declarat Ferran Torres, pentru prestigioasa revistă Men’s Health, relatează . Atacantul supranumit „Rechinul” are o rutină foarte bine pusă la punct și în ceea ce privește mișcarea.

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Cum arată antrenamentul lui Ferran Torres

Spaniolul merge constant la sala de forță, unde muncește intens partea de abdomen. Consideră că această zonă a corpului este extrem de importantă pentru că este centrul și de aici pleacă toată puterea. Astfel, Ferran Torres subliniază faptul că sănătatea este o prioritate pentru el, la fel și dorința de a-și atinge potențialul maxim.

Campionul mondial, care anterior a avut contract cu Barcelona, are antrenamente scurte, dar intense. Jucătorul folosește sesiunile pentru a-și antrena întregul corp prin exerciții dedicate părții inferioare a corpului. De asemenea, adoră să alerge pentru condiție și menținerea vitezei. Are 1–2 sesiuni pe săptămână pentru picioare, cu accent pe forță și putere.

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Totodată, recuperarea este un alt aspect important pentru el. Somnul trebuie să aibă în fiecare nopate între 8 și 10 ore. Mai mult decât atât, folosește sauna în mod regulat. Ferran Torres face de obicei 3 serii de 8–10 tracțiuni, flotări (3 × 15–20), genuflexiuni (3 × 10–12) și abdomene câte 3 serii care îl epuizează cel mai mult.