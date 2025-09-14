Ce dietă are fosta patinatoare Vera Wang la 76 de ani. Ce face pentru a arăta ca o tânără de 30 de ani

Fosta patinatoare, acum creatoare de modă Vera Wang, a dezvăluit ce dietă are la 76 de ani. Ce face vedeta din SUA pentru a arăta ca o tânără de 30 de ani. A spus care sunt obiceiurile pe care le urmează de ani buni.

Ce dietă are fosta patinatoare Vera Wang, la 76 de ani

Vera Wang a împlinit 76 de ani pe 27 iulie, dar nimeni nu îi dă mai mult de 30 de ani. Numeroase persoane o admiră pentru felul în care arată și pentru că faptul că vârsta este pentru doar un număr.

Renumita creatoare de modă arată impecabil, mărturisind în urmă cu puțin timp regimul personal. A dezvăluit ce pași urmează pentru a avea o greutate optimă și pentru o piele fină, fără riduri și imperfecțiuni.

Mulți oameni nu ar crede că vedeta din Statele Unite ale Americii consumă fast-food sau că bea alcool. Cu toate acestea, fosta sportivă subliniază faptul că nu face acest lucru în mod constant, ci mai degrabă ocazional.

În schimb, Vera Wang se menține în formă maximă pentru că are o genă foarte bună. Părinții săi sunt imigranți chinezi, moștenind de la aceștia un metabolism extraordinar care o ajută să ardă repede caloriile.

Ce mănâncă Vera Wang

Vera Wang obișnuiește să consume legume gătite la abur și orez negru. Din dieta sa face parte și peștele care este gătit în diferite moduri sau chiar crud, sub formă de sashimi. Carnea de pui este un alt produs pe care-l consumă des.

Salata de anghinare nu lipsește din meniul fostei patinatoare. De asemenea, vedeta nu se dă în lături de la chipsuri de cartofi sau pufuleți, dar face acest lucru destul de rar. Pe de altă parte, a eliminat complet sucul acidulat.

Creatoarea de modă nu consumă deloc băuturi carbogazoase, chiar dacă nu au în compoziția lor zahăr. După ce mănâncă o perioadă lungă fast-food ia o pauză și își îndreaptă atenția spre dulciuri. Gogoșile sunt preferatele sale.

Mai mult, Vera Wang pune mare accent pe somn. Odihna este foarte importantă pentru creatoarea de modă. Un alt obicei sănătos este munca pe care o depune pentru pasiunea sa, moda. Consideră că activitatea mentală și fizică o ajută să fie în formă.

Totodată, crede că în felul acesta rămâne stimulată intelectual. Vera Wang muncește enorm pentru cariera sa și pentru a avea o stare generală bună, dar și pentru a-și menține energia la un nivel crescut.

Vera Wang și consumul de alcool

Vera Wang preferă să bea un pahar de votcă, obiceiul fiind unul pe care l-a căpătat după ce a devenit mamă pentru a doua oară. În momentul în care a adus-o pe lume pe Josephine a început să prindă gustul unui cocktail, mai ales vara.

„Am început să beau vodcă după ce s-a născut a doua mea fată. Aveam nevoie de un cocktail. Mai întâi, a fost o chestie de o vară. După aceea, a devenit o obișnuință.

Beau vodcă și mănânc un hot dog sau hamburgeri. Sunt mare fan McDonalds. Beau vodca cu un Big Mac și cu 4 bucăți de Chicken McNuggets. Sunt bună la aceste amestecuri”, a fost fosta patinatoare, scrie .

Cine este, de fapt, Vera Wang

Vera Wang a fost patinatoare artistică competitivă. A practicat acest sport în tinerețe, dar apoi a intrat în modă. A lucrat la revista Vogue vreme de 17 ani, fiind desemnată cel mai tânăr editor senior. Mai apoi, a colaborat cu Ralph Lauren.

În anul 1990 și-a deschis propriul salon de rochii de mireasă. Sediul principal era deschis în orașul New York. Creatoarea de modă este renumită pentru rochiile de mireasă pe care le-a creat încă de la debutul în acest domeniu.

Ulterior, brandul său a început să se extindă către rochii de seară, parfumuri, bijuterii și ochelari de soare. În plus, și-a îndreptat atenția spre produse pentru casă și chiar colaborări cu branduri mass-market.

De-a lungul timpului creațiile sale au fost îmbrăcate de numeroase persoane publice, cum ar fi Victoria Beckham și Kim Kardashian. Mariah Carey, Ariana Grande și Jennifer Lopez au purtat măcar o dată una dintre rochiile realizate de designerul american.

Fosta patinatoare are un stil care îmbină eleganța modernă, feminitatea sofisticată și inovația. Vera Wang se mândrește cu creațiile sale care i-au adus foarte mulți bani în conturi. A strâns o avere de aproximativ 700 de milioane de dolari.