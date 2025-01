Ce dietă ține Bianca Drăgușanu pentru a scăpa de kilogramele în plus. Obiceiul pe care îl are înainte de fiecare masă

Bianca Drăgușanu ține o dietă specială atunci când vrea să scape de kilogramele în plus. De altfel, înainte de fiecare masă, vedeta are un obicei.

Ce dietă ține Bianca Drăgușanu pentru a da jos kilogramele în plus

Cu ceva timp în urmă, Bianca Drăgușanu le-a dezvăluit internauților că a consumat mai multe alimente nesănătoase, astfel că .

Fosta prezentatoare este recunoscută pentru silueta sa subțire, pe care reușește să o mențină de ani buni. După ce a consumat mai multe mâncăruri bogate în calorii, vedeta a mers la nutriționist, care i-a făcut o dietă personalizată.

Dieta respectivă nu a făcut-o să se înfometeze, deși vedeta a recunoscut că, în primele zile, i-a fost mai greu să o țină. Aceasta i-a îndemnat pe internauți să respecte cu strictețe meniul de la medicul nutriționist.

“Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețele, prăjitură Pavlova, preferata mea.

Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele zile sunt mai dificile.

Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă!”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.

Ce bea vedeta înainte de fiecare masă

Bianca Drăgușanu a spus că urmează “dieta colibri”, cu care slăbește 3 kilograme în câteva zile. , aceasta consumă un pahar de apă. Obiceiul ajută la reducerea senzației de foame, iar dieta este mai ușoară.

Astfel, cu 30 de minute înainte de micul dejun, vedeta bea un pahar de apă, apoi mănâncă o omletă din 2 ouă și cu 60 de grame de ciuperci. Mai târziu, aceasta ia o gustare, care constă în 200 de grame de kiwi și 50 de grame de nuci.

Cu jumătate de oră înainte de prânz, Bianca Drăgușanu are același obicei, și anume acela de a bea un pahar de apă. La masa de prânz, aceasta consumă 40 de grame de hrișcă și 150 de grame de salată. Pentru gustare, vedeta optează pentru un măr verde, potrivit .

La cină, vedeta consumă 150 de grame de carne de vită, alături de 150 de grame de salată caldă de legume. La fel ca în cazul celorlalte mese, Bianca Drăgușanu are obiceiul de a consuma un pahar cu apă cu 30 de minute înainte.