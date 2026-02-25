Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare

ADVERTISEMENT

Power Couple i-a dus pe Sandra Izbașa și soțul său în ultima etapă a competiției. Descoperă în rândurile de mai jos ce diferență de vârstă este, de fapt, între campioana olimpică și Răzvan Bănică, nepotul celebrului Ștefan Bănică.

Sandra Izbașa, mai mare decât Răzvan Bănică

Sandra Izbașa este una dintre concurentele emisiunii moderate de Dani Oțil. Frumoasa blondină are un palmares impresionant în gimnastică, reușind să se facă remarcată și în cadrul competiției care se filmează în Malta.

ADVERTISEMENT

Deși are o , acest lucru nu a împiedicat-o să apară pe micile ecrane. Multipla campioană la Mondiale, Europene și Jocurile Olimpice se declară îndrăgostită de partenerul de viață.

L-a cunoscut pe Răzvan Bănică în pandemie prin intermediul unei prietene comune. Ana Baniciu a fost cea care le-a făcut cunoștință. După un schimb de mesaje și câteva tatonări au decis să se întâlnească. Sportiva avea 30 de ani la acea vreme.

ADVERTISEMENT

În prezent, are 35 de ani, fiind născută pe data de 18 iunie 1990. Puțini știu însă că Sandra Izbașa este mai mare decât soțul său. Răzvan Bănică a venit pe lume pe 29 aprilie 1992, ceea ce înseamnă că între ei este o diferență de 2 ani.

ADVERTISEMENT

Acest decalaj de ani nu a fost o piedică în calea fericirii lor, dacă este să ne luăm după declarațiile făcute de fosta gimnastă. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a recunoscut că s-a îndrăgostit prima oară abia când l-a întâlnit pe actualul partener de viață.

Sandra Izbașa, declarație unică pentru soțul său

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani.

ADVERTISEMENT

N-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat. Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit”, i-a spus Sandra Izbașa prezentatoarei Denise Rifai, la Kanal D, conform .

Răzvan Bănică este sufletul pereche al celebrei campioane olimpice. Frumoasa blondină se simte completă alături de nepotul lui Ștefan Bănică Jr., având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Îl apreciază pentru tot ceea ce face.

De când formează un cuplu, fosta sportivă a remarcat că actorul este inteligent, carismatic și comunicativ. De asemenea, este devotat și simte că sunt făcuți unul pentru celălalt. Sandra Izbașa radiază de fericire la brațul lui Răzvan Bănică.

„M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, mi-era teamă de așa ceva, dar după câteva întâlniri mi-am dat seama că ne completăm, că formăm un cuplu perfect.

Mulțumesc lui Dumnezeu că tot ceea ce mi-am scris eu cândva într-un oracol, cu doi ani înainte să apară Răzvan în viața mea, s-a împlinit. El le are pe toate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că știe să gătească.

Am mai învățat și eu de la el. Pastele «mi amore» gătite de el m-au cucerit. E de prețuit, nu de apreciat!”, a mai spus campioana olimpică, mai arată sursa citată mai sus. În altă ordine de idei, sportiva este focusată pe familie, dar și pe carieră.