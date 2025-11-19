Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României

ADVERTISEMENT

Camelia Voinea este implicată într-un scandal de proporții, alături de fiica ei, Sabrina. Tu știi ce diferență de vârstă este între antrenoarea acuzată de tratamente negative și tânăra considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României?

Diferența de ani dintre Camelia Voinea și fiica sa, Sabrina

Sabrina Voinea este un nume de referință în gimnastică. Adolescenta este antrenată de mama sa, Camelia, o gimnastă talie mondială, retrasă din sport de mai multă vreme. A fost laureată cu argint olimpic la Seul, în anul 1988.

De-a lungul activității competiționale a concurat în evenimente internaționale, în special între anii 1984 și 1988. De când a devenit mamă și-a îndreptat atenția spre fiica sa, care în prezent are doar 18 ani. Ea este născută pe 4 iunie 2007.

Pe de altă parte, antrenoarea își serbează ziua de naștere la început de primăvară, pe 1 martie. S-a născut în anul 1970, ceea ce înseamnă că are 55 de ani. Prin urmare, diferența de vârstă dintre cele două este de 37 de ani.

În ciuda acestei diferențe de ani cele două lucrează împreună în sala de gimnastică. Camelia Voinea este supra gimnastelor care s-au antrenat la Constanța.

Una dintre ”victimele” sale este chiar fiica sa, Sabrina, care a fost surprinsă în niște imagini greu de privit. Filmarea realizată în urmă cu 10 ani o arată în timp ce o imploră pe mama sa să renunțe la antrenament pentru că nu mai suportă și o dor coastele.

„Vreau să vină cineva lângă mine! Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune gimnasta, în timp ce plânge, conform . „Du-te dracului! Hai!”, este replica pe care o primește sportiva de la mama sa, mai arată sursa citată.

Cum se apără Camelia Voinea

Camelia Voinea este acuzată de mai multe persoane de rele tratamente. Multe dintre sportivele care s-au antrenat cu ea au dezvăluit chinurile prin care au trecut, inclusiv faptul că erau trase de păr și lovite agresiv.

În schimb, femeia neagă toate aceste declarații și spune că sunt doar minciuni. A făcut această afirmație după informațiile scoase la iveală de Denisa Golgotă. Aceasta a trăit o adevărată traumă, subliniind că a fost hărțuită.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi”, a spus Camelia Voinea, conform .

Îi sare în apărare și fiica sa, Sabrina, care este filmată în timp ce citește un mesaj de pe un telefon mobil. Înregistrarea a fost făcută în casă, în spate având un dulap plin cu premiile câștigate la diferite competiții.

Sabrina Voinea, mesaj surpriză în scandalul cu mama sa

„Am făcut performanță la cel mai înalt nivel, iar mama mea e singura care știe drumul, are pregătire și cunoștințele necesare pentru a ajunge și a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă.

Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte.

Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aici, în spatele meu, se află rezultatele și medaliile care au fost obținute cu «întoarce-te înapoi și mai ia o repetare».

Rezultate de care sunt foarte mândră ca gimnastă și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii. Da, este ce mi-am asumat să fac și o spun acum ca un om major și stăpân de acțiunile mele.

Este alegerea mea să fac acest sport, oricât de greu și dificil este. Este trist că oamenii din gimnastică scot la iveală imagini de acum zece ani și încearcă să ne dezbine”, a mărturisit Sabrina Voinea, pentru .