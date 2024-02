Ce diferență de vârstă este între Elwira și Mihai Petre. Juratul de la Te cunosc de undeva și soția sa sunt împreună de peste două decenii

Elwira și Mihai Petre sunt doi dintre cei mai cunoscuți dansatori din România. De altfel, juratul de la Te cunosc de undeva și soția lui s-au cunoscut prin intermediul dansului, la una dintre competițiile internaționale la care au participat amândoi.

Ce diferență de vârstă este între Elwira și Mihai Petre

au fost uniți de pasiunea pentru dans. Și, așa cum povestește chiar Elwira Petre, curajul nebun al lui Mihai în momentul în care a cucerit-o. Pentru că situația lor – ea, din Polonia, el, din România- nu era deloc comodă.

”Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo.

Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, spunea Elwira Petre, conform .

Elwira și Mihai Petre sunt, totuși, destul de apropiați ca vârstă. Mihai e născut pe 28 martie 1979, iar blonda cu origini poloneze a venit pe lume pe 30 decembrie 1981. Acest lucru înseamnă că între cei doi soți este o diferență de doi ani și nouă luni.

Elwira și Mihai Petre, obișnuiți ai show-urilor TV

Chiar dacă Elwira este ceva mai discretă, o figură obișnuită a show-urilor TV. Celebritatea i-a fost adusă de postura de jurat de la Dansez pentru Tine, la Pro TV, acolo unde făcea vedetele și oamenii obișnuiți să tremure în așteptarea verdictului.

Necruțător când venea vorba de tehnica de dans, Mihai Petre a reușit însă să se facă și simpatizat. Acum, Mihai Petre, mult mai tolerant, este jurat al emisiunii Te Cunosc de Undeva de la Antena 1.

Alături de soția lui, Mihai a fost și concurent al show-ului Asia Express. Mihai și Elwira Petre au intrat în show cu o determinare care i-a șocat pe ceilalți concurenți. De altfel, cei doi au reușit să se impună în majoritatea probelor, iar în finală i-au învins pe Emi și Cuza. Ei au câștigat astfel marele premiu, în valoare de 30.000 de euro.