Ce diferență de vârstă este între Emma Răducanu și noul ei iubit. Bărbatul este mai mare

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S-a afișat cu noul iubit și mulți se întreabă ce diferență de vârstă este între Emma Răducanu și bărbatul cu care formează un cuplu. Toată lumea a rămas uimită când a văzut cât de bine se înțeleg, de fapt, cei doi îndrăgostiți.

Emma Răducanu, mai mică decât noul partener

După ce a pierdut finala de la Queen’s în fața Donnei Vekic, Emma Răducanu (23 ani) și-a găsit liniștea în brațele actualului partener de viață. Sportiva cu origini românești a fost surprinsă în timp ce este pe nume John Friend. Cei doi au fost fotografiați ținându-se strâns în brațe, într-un parc celebru.

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Cuplul a fost văzut în Battersea Park, în sud-vestul Londrei. Ei au fost fotografiați în timp ce se plimbă ținându-se de mână. S-au privit în ochi necontenit înainte de a se așeza pe o bancă. Romantismul a plutit în aer, semn că tenismena este extrem de îndrăgostită. De asemenea, pare că nu a ținut deloc cont de vârstă.

Jucătoarea de tenis este mai mică decât noul său iubit, acesta având 32 de ani, potrivit . Între ei este o diferență de 9 ani, dar acest aspect nu pare să fie o discrepanță uriașă în calea fericirii lor. Bărbatul este expert în relații publice. Așadar, știe cum să o facă pe sportivă să-și ia complet gândul de la înfrângeri.

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Acest aspect a fost evidențiat de un martor ocular care a mărturisit că Emma Răducanu și noul partener de viață nu au ținut cont de nimeni și nimic. S-au simțit foarte bine unul în compania celuilalt, încă o dovadă în plus că iubirea este un sentiment special. Tenismena nu a făcut până acum nicio declarație pe marginea subiectului.

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Emma Răducanu, îndrăgostită lulea de noul iubit

„Emma și iubitul ei păreau că nu au nicio grijă pe lume în timp ce se plimbau printre mulțime. Păreau îndrăgostiți nebunește unul de celălalt. N-ai fi crezut că, cu câteva ore mai devreme, ea suferise o înfrângere pe terenul de tenis. Părea că orice dezamăgire se evaporase în timp ce se îmbrățișau.

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Cu siguranță, nu păreau să se simtă stânjeniți că erau împreună și se arătau afecțiune — și erau o mulțime de alți oameni în jur”, a explicat persoana care a surprins-o pe Emma Răducanu cu John Friend, mai arată sursa menționată mai devreme.

Pe social media, acolo unde este urmărită de peste 2,9 milioane de persoane, sportiva are imagini doar de pe terenul de tenis. Frumoasa șatenă preferă să se focuseze pe carieră, recunoscând că s-a temut la Queen’, deși Reacția sa a fost una sinceră, subliniind că a trebuit să fie agresivă pentru a câștiga.