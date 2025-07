Ce diferență de vârstă există, de fapt, între Adelina Chivu și Cristi Chivu. Soția noului antrenor de la Inter, confesiuni despre relația lor

Care este diferența de vârstă dintre Cristi Chivu și soția lui, Adelina. Cei doi au o relație stabilă și se susțin reciproc în tot ceea ce fac. Cristi Chivu și Adelina sunt de mulți ani împreună, iar începutul poveștii lor de dragoste pare desprins din filme.

Cum s-au cunoscut Cristi Chivu și Adelina Chivu

Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai apreciate și mai longevive cupluri din spațiul public. Soția antrenorului de la Inter Milan a povestit mai demult, în podcastul lui Mihai Morar, cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste.

Adelina a recunoscut că îl știa pe Cristi Chivu, dată fiind imaginea sa de cuceritor. Fostul fotbalist era nelipsit din vizorul paparazzilor și a fost asociat cu multe femei frumoase din showbiz-ul autohton. Tocmai de aceea, Adelina a preferat să îl refuze multă vreme.

Înainte de a forma oficial un cuplu, Cristi Chivu și Adelina s-au întâlnit la diverse evenimente. Fostul fotbalist nu a ratat nicio ocazie de a-i arăta frumoasei șatene că o place și că îi este simpatică. Totuși, Adelina a continuat să îl țină la distanță.

La un moment dat, Adelina a decis să îi acorde o șansă lui Cristi Chivu și să iasă la întâlnire cu el, la un restaurant. Întâlnirea a fost decisivă pentru viitorul lor, iar trei luni mai târziu, cei doi erau deja logodiți. Ulterior, în 2008, Adelina și Cristi Chivu și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu.

”El m-a cerut pe mine în căsătorie după trei luni de relație, de când am început să ieșim împreună. Ne-am mai întâlnit cu alte ocazii, în trecutul nostru – prima dată, când eu aveam 19 ani. (…) a durat foarte mult timp până eu am acceptat să ne vedem, vreo șase luni. Îmi scria un prieten comun și eu n-am vrut să ne vedem. El, oricum, era în Italia.”, a povestit Adelina Chivu, în

Un rol important în această poveste de dragoste în are și Dan Capatos. La vremea respectivă, prezentatorul era coleg de trust cu Adelina și o tot îndemna să meargă să îl cunoască pe fostul căpitan al naționalei. Deși aceasta refuza de fiecare dată, în momentul în care a decis să cedeze, totul a căpătat un alt sens.

De ce l-a refuzat inițial Adelina pe Cristi Chivu

Adelina a fost mereu precaută și nu a vrut să fie o simplă cucerire pe lista lui Cristi Chivu. Aceasta era concentrată asupra carierei pe care o avea în televiziune și și-a dorit să facă progrese pe cont propriu.

Inițial, Adelina a acceptat să se vadă cu fostul fotbalist pentru a-l convinge să nu mai vină în emisiunea pe care o prezenta ea în acea perioadă. Destinul a avut alte planuri pentru cei doi, iar acea întâlnire a fost startul unei conexiuni profunde.

”Nu-i dădeam eu nicio șansă. Eu eram prima care nu îi dădea nicio șansă. Nici nu mi-ar fi plăcut să fiu un nume de pe o listă. Eu n-am ajuns prezentatoare de știri cu ajutorul nimănui. (…)

Eram chitită, să-i spun că nu se poate, îmi face un rău și n-are rost. E balta plină. De când m-am așezat, mi-am dat seama că am încurcat-o, doar că nu mă așteptam să fie un deznodământ pozitiv. Așa o bunătate în ochi…eu n-am văzut la nimeni.”, a mai spus Adelina.

Ce diferență de vârstă există între Adelina și Cristi Chivu

Adelina și fostul căpitan al naționalei României sunt suflete pereche. Sunt căsătoriți de aproape două decenii și au împreună două fiice, pe Natalia și pe Anastasia. Între cei doi există o diferență de vârstă de doar doi ani, Adelina având 43 de ani, iar Cristi Chivu împlinind 45 de ani în luna octombrie.

Conexiunea lor pare desprinsă din filmele de dragoste. La 12 luni de când au început să formeze oficial un cuplu, Cristi și Adelina s-au căsătorit. Nunta a avut loc în 2008, la Palatul Știrbey și a fost un eveniment de-a dreptul grandios.

În prezent, cei doi continuă să aibă o căsnicie solidă și sunt destul de discreți atunci când vine vorba de relația personală. Cristi Chivu se împarte între cariera de antrenor și familie, în timp ce Adelina se ocupă exclusiv de creșterea fiicelor Natalia și Anastasia.

Cine este, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu

, a debutat ca redactor sportiv. În perioada studenției, aceasta a fost la un pas de a lucra pentru revista Playboy. Fostă Elisei, Adelina s-a născut în Piatra Neamț, iar în adolescență, a fost ”Miss Piatra Neamț”.

Destinul a purtat-o până la București, unde s-a înscris la Școala Centrală. Ulterior, aceasta a absolvit cursurile Facultății de Jurnalist de la Universitatea MediaPRO. Deși a avut ocazia să continue să studieze în Montpellier, Adelina a decis să rămână în România.

”Am făcut Liceul Francez, am și intrat la facultate, la Montpellier, doar că prietena mea cea mai bună – cu care sunt în continuare foarte apropiată – nu a intrat, și n-am vrut să plec singură. Atunci am rămas în România și am mers la Facultatea de Jurnalism.”, a spus Adelina Chivu, în podcastul lui Mihai Morar.

Cariera sa în lumea jurnalismului a început în departamentul de sport, la Mediafax. A primit propunerea de a fi redactor la faimoasa revistă Playboy, însă a refuzat. A simțit că menirea ei este să facă jurnalism sportiv.

La un moment dat, Adelina Chivu a plecat de la Mediafax, angajându-se la revista Monden. După ce a plecat și de la revista Monden, a ajuns la Antena 1 și la Antena 3, acolo unde a prezentat știrile sportive. 2008 a fost anul care a marcat finalul său în televiziune. Adelina l-a cunoscut pe Cristi Chivu și s-au mutat împreună în Italia.

Totuși, se pare că unele pasiuni nu mor niciodată și, drept dovadă, în 2025, Adelina Chivu a revenit pe micile ecrane. Împreună cu Mihai Morar, soția lui Cristi Chivu a prezentat emisiunea ”X Factor” de la Antena 1.

Cum a reacționat Adelina când a aflat că soțul ei a fost numit antrenor la Inter Milano

Luna mai a acestui an a marcat un nou început în cariera lui Cristi Chivu. Mai exact, pe 9 mai 2025, fostul fotbalist a fost numit . Așa cum era de așteptat, o astfel de veste a bucurat mai întâi familia.

Adelina Chivu i-a fost mereu aproape soțului ei, iar de data asta, a fost prima persoană care i-a transmis un mesaj emoționant noului antrenor de la Inter Milano. Pe Instagram, aceasta a vrut să îi reamintească cât de mândră este de el și cât de mult îl iubește.

”Sunt foarte mândră de tine, dar nu surprinsă! Știu ceea ce poți, iar întreaga lume este pe cale să afle, de asemenea! Te iubesc!”, a scris soția lui Chivu pe pagina ei de Instagram.

Adelina a fost prezentă în viața lui Cristi Chivu, nu doar pe plan personal, ci și pe plan profesional. Nu a lipsit de la niciun meci de-ale lui, ba chiar a îndurat și condiții meteo vitrege doar pentru a-i fi alături.

”Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă.”, a mai spus Adelina Chivu.