Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București care au o relație și nu se mai ascund

Coordonatoarea de la CSM București, Elizabeth Omoregie trăiește o poveste specială alături de o colegă de echipă. Iată ce diferență de vârstă există între tânăra jucătoare și Gabriela Moreschi. Ele au o relație sentimentală și se înțeleg de minune în afara terenului de sport.

Diferența de ani dintre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi

Au naționalități diferite și personalități care le-au atras împreună. Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi și distribuie frecvent fotografii uimitoare de cuplu. Relația lor de dragoste trece dincolo de ecran, în ciuda faptului că între cele două sportive există o diferență de vârstă.

Una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal, care a evoluat în România în ultimul deceniu, este născută în Atena, Grecia. are atât origini nigeriene, cât și bulgare, o perioadă destul de lungă evoluând pentru echipa națională a Sloveniei. De asemenea, o vreme a fost și componentă a echipei naționale a Bulgariei.

S-a născut pe 29 decembrie 1996, ceea ce înseamnă că are 29 de ani. Elizabeth Omoregie a câștigat premiul de Cea mai bună marcatoare de la Campionatul Balcanic pentru Junioare 2013. Pe de altă parte, partenera sa de viață a venit pe lume pe 8 iulie 1994, în localitatea Maringa din Brazilia. Așadar, Gabriela Moreschi are 31 de ani.

Diferența dintre cele două vedete ale lui CSM București este de 2 ani, aspect care nu este deloc un inconvenient în calea fericirii lor. Nici faptul că sportiva slovacă a avut o relație cu un bărbat înainte nu a fost un impediment. Aceasta a fost la un pas de căsătorie după ce s-a logodit cu cel cu care se vedea petrecându-și tot restul vieții sale.

Cine este Elizabeth Omoregie

Elizabeth Omoregie a venit pe lume într-o familie cu patru copii. Tatăl său este de origine nigeriană, în timp ce mama are naționalitate bulgară. Sportiva are două surori, Mary și Rachel, și un frate, Emanuel. Primii ani din viață i-a petrecut în Atena, iar apoi s-a stabilit la Plevna, în Bulgaria. A început să fie o persoană activă încă de la o vârstă fragedă.

Inițial, a mers la antrenamente de atletism, iar la 8 ani a descoperit-o handbalul. Mama sa, Natalia Asenova, a practicat la rândul său acest sport, fiind portar de handbal. Printre echipele la care a jucat coordonatoarea lui CSM București se numără HK Loveci 98, HK Lokomotiv Varna, precum și HK Șugar Pleven.

În 2014, când avea doar 17 ani, tânăra s-a transferat în Slovenia, la RK Krim. Trei ani mai târziu, în luna octombrie, presa din Slovenia a anunțat că Elizabeth Omoregie a obținut cetățenia și că ar putea juca pentru naționala acestei țări. Apoi, în 2020 a participat la Campionatul European.

Ulterior, a ajuns în România, semnând cu CSM București. Contractul a fost încheiat pe data de 27 aprilie 2018. Are un palmares interesant, de-a lungul timpului adunând numeroase premii. Deține Liga Națională 2021, Cupa României (2019, 2022) și Supercupa României (2019).