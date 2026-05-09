Sport

Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București care au o relație și nu se mai ascund

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, împreună deși le despart mai mulți ani. Sportivele care evoluează în prezent pentru CSM București postează imagini inedite.
Alexa Serdan
09.05.2026 | 23:45
Ce diferenta de varsta exista intre Elizabeth Omoregie si Gabriela Moreschi jucatoarele de la CSM Bucuresti care au o relatie si nu se mai ascund
Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi sunt împreună de câteva luni. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Coordonatoarea de la CSM București, Elizabeth Omoregie trăiește o poveste specială alături de o colegă de echipă. Iată ce diferență de vârstă există între tânăra jucătoare și Gabriela Moreschi. Ele au o relație sentimentală și se înțeleg de minune în afara terenului de sport.

Diferența de ani dintre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi

Au naționalități diferite și personalități care le-au atras împreună. Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi nu se mai ascund de ochii curioșilor și distribuie frecvent fotografii uimitoare de cuplu. Relația lor de dragoste trece dincolo de ecran, în ciuda faptului că între cele două sportive există o diferență de vârstă.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal, care a evoluat în România în ultimul deceniu, este născută în Atena, Grecia. Coordonatoarea de la CSM București are atât origini nigeriene, cât și bulgare, o perioadă destul de lungă evoluând pentru echipa națională a Sloveniei. De asemenea, o vreme a fost și componentă a echipei naționale a Bulgariei.

S-a născut pe 29 decembrie 1996, ceea ce înseamnă că are 29 de ani. Elizabeth Omoregie a câștigat premiul de Cea mai bună marcatoare de la Campionatul Balcanic pentru Junioare 2013. Pe de altă parte, partenera sa de viață a venit pe lume pe 8 iulie 1994, în localitatea Maringa din Brazilia. Așadar, Gabriela Moreschi are 31 de ani.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

Diferența dintre cele două vedete ale lui CSM București este de 2 ani, aspect care nu este deloc un inconvenient în calea fericirii lor. Nici faptul că sportiva slovacă a avut o relație cu un bărbat înainte nu a fost un impediment. Aceasta a fost la un pas de căsătorie după ce s-a logodit cu cel cu care se vedea petrecându-și tot restul vieții sale.

ADVERTISEMENT
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana...
Digisport.ro
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma

Cine este Elizabeth Omoregie

Elizabeth Omoregie a venit pe lume într-o familie cu patru copii. Tatăl său este de origine nigeriană, în timp ce mama are naționalitate bulgară. Sportiva are două surori, Mary și Rachel, și un frate, Emanuel. Primii ani din viață i-a petrecut în Atena, iar apoi s-a stabilit la Plevna, în Bulgaria. A început să fie o persoană activă încă de la o vârstă fragedă.

ADVERTISEMENT

Inițial, a mers la antrenamente de atletism, iar la 8 ani a descoperit-o handbalul. Mama sa, Natalia Asenova, a practicat la rândul său acest sport, fiind portar de handbal. Printre echipele la care a jucat coordonatoarea lui CSM București se numără HK Loveci 98, HK Lokomotiv Varna, precum și HK Șugar Pleven.

În 2014, când avea doar 17 ani, tânăra s-a transferat în Slovenia, la RK Krim. Trei ani mai târziu, în luna octombrie, presa din Slovenia a anunțat că Elizabeth Omoregie a obținut cetățenia și că ar putea juca pentru naționala acestei țări. Apoi, în 2020 a participat la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

Ulterior, a ajuns în România, semnând cu CSM București. Contractul a fost încheiat pe data de 27 aprilie 2018. Are un palmares interesant, de-a lungul timpului adunând numeroase premii. Deține Liga Națională 2021, Cupa României (2019, 2022) și Supercupa României (2019).

Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA....
Fanatik
Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA. Era de așteptat
Cristi Chivu i-a oferit replica lui Jose Mourinho după Lazio – Inter 0-3:...
Fanatik
Cristi Chivu i-a oferit replica lui Jose Mourinho după Lazio – Inter 0-3: „Vremurile s-au schimbat”. Ce l-a deranjat pe antrenorul român în timpul interviului
U Cluj – Rapid 1-0 în etapa 8 din play-off-ul Superligii. Victorie extrem...
Fanatik
U Cluj – Rapid 1-0 în etapa 8 din play-off-ul Superligii. Victorie extrem de importantă pentru „șepcile roșii”! Cum arată clasamentul
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda...
iamsport.ro
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!