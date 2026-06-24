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Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul

Lionel Messi și soția sa, Antonela Roccuzzo, trăiesc o poveste de iubire demnă de o carte sau de un film de Oscar. Ce diferență de vârstă există între cei doi.
Adrian Baciu
24.06.2026 | 18:45
Ce diferenta de varsta exista intre Lionel Messi si sotia sa Antonela Cu cat este mai mare fotbalistul
Lionel Messi și Antonela Roccuzzo, o relație perfectă. Ce diferență de vârstă este între cei doi. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
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Lionel Messi și frumoasa sa soție Antonela Roccuzzo formează, fără îndoială, unul dintre cele mai sudate și mai elegante cupluri din lumea sportului mondial. Povestea lor de iubire este una îndelungată, de decenii, care a rezistat distanței, faimei și timpului. Care este diferență de vârstă există între cei doi.

Când s-au cunoscut Lionel Messi și soția sa, Antonela Roccuzzo

Relația dintre Leo Messi și actuala sa soție se întinde deja pe durata a trei decenii. Totul a început în Rosario, Argentina, pe la mijlocul anilor ’90. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul vărului Antonelei, Lucas Scaglia. Pe atunci, acesta era un fotbalist la juniorii lui Newell’s Old Boys și bun prieten cu Leo. Foarte mic, Messi a fost invitat să petreacă vacanța la familia Scaglia.

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A fost momentul în care acesta, deși avea undeva la 9 ani, s-a îndrăgostit de micuța Antonela. Actualul star al fotbalului începea deja să viziteze casa familiei Roccuzzo, doar ca s-o vadă pe Antonela. Legenda spune că Leo îi spunea încă de pe atunci că într-o zi va fi iubita lui, notează publicația locală Hola.com.

Pe când avea 13 ani, Messi a plecat din țara natală în Europa. Ajungea la Barcelona, acolo unde s-a format și a ajuns fotbalistul legendar de azi. În ceea ce privește relația cu Antonela, legătura lor a trecut printr-o perioadă de distanță. Ei au rămas prieteni, dar viața i-a separat pentru o perioadă. Totul s-a reînnodat în anii 2000, când ambii erau deja aproape de vârsta majoratului. Au ținut ascunsă de ochii publicului relația lor. Abia în 2009, Messi a confirmat public că are o prietenă din Argentina.

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În ce an s-au căsătorit Lionel Messi și Antonela Roccuzzo

La emisiunea ”Hat Trick Barça” de pe canalul catalan TV3, Lionel Messi a confirmat public pentru prima dată că are o relație: ”Am o iubită, iar ea locuiește în Argentina”. Tânăra menționată era Antonela Roccuzzo. De atunci până în prezent, Antonela l-a susținut necondiționat prin toate succesele și dificultățile de la Barcelona.

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Cei doi au împreună trei băieți. Thiago, primul lor fiu, s-a născut în 2012. A urmat Mateo în 2015 și Ciro în 2018. Messi și Antonela s-au căsătorit pe 30 iunie 2017. Au avut atunci o nuntă superbă în Rosario, cu mii de invitați și o securitate impresionantă. În prezent, Antonela este o femeie de succes, mamă dedicată și un sprijin constant al lui Leo. Aceasta l-a însoțit pe legendarul jucător la toate marile întreceri internaționale. A fost martoră la triumful Argentinei de la Cupa Mondială din Qatar 2022, unde a celebrat alături de el pe teren. Acum, frumoasa brunetă este în SUA, unde nu ratează niciun meci și niciun moment istoric al lui Leo.

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Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela

De-a lungul anilor, cuplul și-a păstrat relația destul de ferită de ochii publicului larg. În special la marile evenimente sportive apar mai mult în evidență. Cu toate acestea, atunci când Messi vorbește despre soția sa, o face doar cu cuvinte pline de admirație. ”Adevărul este că admir totul la ea. Are multe calități: felul în care se descurcă zilnic, personalitatea ei. Este mereu într-o bună dispoziție și înfruntă problemele într-un mod admirabil. Este o persoană foarte inteligentă și grozavă în toate aspectele vieții”, spunea fotbalistul în 2019, conform Today.

Cei doi se înțeleg foarte bine și prin prisma faptului că sunt aproape de aceeași vârstă. Chiar astăzi, miercuri, 24 iunie, Lionel Messi a împlinit 39 de ani. În ceea ce o privește, Antonela Roccuzzo s-a născut pe 26 februarie 1988. Asta înseamnă că diferența dintre cei doi este de doar 8 luni.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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