Ce diferență este între PAL și MDF, de fapt. Detaliul pe care trebuie să-l știi când cumperi mobilă pentru bucătărie sau sufragerie

Ce diferență este între PAL și MDF, de fapt și care e cea mai bună alegere? În momentul în care vrei să îți cumperi mobilă pentru casă, sau vrei să o faci pe comandă, vei fi întrebat și acest detaliu.

Ce înseamnă PAL și MDF

Prima diferență pe care o vei observa între PAL și MDF este prețul. Mai exact, MDF-ul este mult mai scump decât PAL-ul. Există însă și alte diferențe între cele două pe care trebuie să le cunoști?

Denumirile, spre exemplu, nu sunt alese întâmplătoare. Astfel, denumirea de PAL vine de la placaj aglomerat cu presiune. De cealaltă parte, MDF înseamnă fibră de densitate medie. Iar în general, ambele materiale dar și în construcții.

Cum sunt produs PAL-ul și MDF-ul

Cum sunt realizate? PAL-ul, spre exemplu, se realizează prin presarea particulelor de lemn cu adezivi sub presiune mare. Ulterior, suprafața e acoperită cu un furnir și se obține aspectul final.

Cu alte cuvinte, PAL-ul e făcut din așchii de lemn tocate mărunt. Ele sunt amestecate și cu rășini sintetice și cu clei, iar mai apoi presate la cald. De cealaltă parte, MDF-ul este realizat din fibre de lemn fine.

Acestea ajung să fie amestecate cu adezivi, iar ulterior presate sub presiune astfel încât să fie obținută o placă densă și uniformă. Ce altă diferență mai există între PAL și MDF?

Ce diferență este între PAL și MDF

MDF are o densitate medie și o consistență uniformă. De cealaltă parte, PAL-ul are o densitate cu mult mai mică. Și suprafața va fi diferită, dacă ești atent la detalii. Mai exact, PAL-ul are o suprafață rezistentă la zgârieturi.

Pe de altă parte, MDF-ul are o suprafață uniformă și netedă. Astfel, este perfect pentru finisare, dar și vopsire. Și când vine vorba de rezistența în timp, în special la umezeală, sunt câteva detalii care trebuie luate în calcul.

PAL-ul nu prea rezistă la umiditate, deci se deformează și se umflă ușor în prezența apei. Și MDF-ul sensibil la umezeală și se poate umfla dacă e expus la apă. Astfel, cele două materiale ar fi bine să stea ferite de umezeală.

Ce altă diferență există între PAL și MDF ? În general, din PAL se face mobilierul și e utilizat și în construcții, acolo unde umiditatea nu e o problemă. De cealaltă parte, din MDF se face mobilierul de interior de înaltă calitate.

Care e alegerea cea mai bună? În primul rând depinde de buget, având în vedere că PAL-ul e mai ieftin decât MDF-ul. Pe de altă parte, PAL-ul, deși te va costa mai puțin, . De cealaltă parte, mobila din MDF, deși este mai scumpă, va dura mai mult în timp.