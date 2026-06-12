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Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026 

Cupa Mondială 2026 va aduce în fața miliardelor de fani de pe glob fotbaliști tineri, dar și veterani. Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la turneul final.
Adrian Baciu
12.06.2026 | 08:15
Ce diferenta uriasa de varsta este intre cel mai batran si cel mai tanar jucator de la Cupa Mondiala 2026
SPECIAL FANATIK
Peste 25 de ani diferență între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: colaj Fanatik / Hepta
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Între 11 iunie și 19 iulie 2026, în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se desfășoară Cupa Mondială la Fotbal. Va fi un turneu final al multiplelor premiere, cu aproape 1250 de jucători implicați din rândul celor 48 de echipe aflate la start. În cele ce urmează vom vedea ce diferență de-a dreptul uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la CM 2026.

Cine este cel mai bătrân jucător de la Cupa Mondială 2026

Pe teren, la turneul final din această vară, vom vedea la lucru multe tinere speranțe ale fotbalului, dar și staruri și veterani care au trecut deja de 35 și chiar 40 de ani. O statistică apărută deja public arată că, între cel mai în vârstă jucător convocat la Cupa Mondială 2026 și cel mai tânăr este o diferență de aproape 26 de ani.

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La 43 de ani și 162 de zile, portarul scoțian Craig Gordon, născut pe 31 decembrie 1982, legitimat la clubul Hearts din țara sa natală, a intrat în atenția publicului ca fiind cel mai în vârstă fotbalist participant la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Gordon este selecționat pentru a doua oară în carieră la un turneu major. La Euro 2020, David Marshall de la Derby County a fost titular în fiecare meci. Ulterior, Gordon a fost scos din lotul provizoriu de 28 de jucători înainte de Euro 2024.

În această vară, portarul vicecampioanei Scoției poate deveni al doilea cel mai în vârstă jucător care joacă la o Cupă Mondială, după egipteanul Essam El Hadary (45 de ani și 161 de zile, la CM 2018). Trebuie punctat faptul că Gordon a devenit, în urmă cu doi ani, cel mai în vârstă fotbalist internațional al Scoției, doborând în iunie 2024 recordul lui David Weir.

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Din 2020, Gordon s-a întors la clubul de unde s-a lansat, Hearts. Sezonul trecut l-a început ca a doua opțiune, după Alexander Schwolow. După ce a jucat în două meciuri de calificare la Cupa Mondială în noiembrie și în trei meciuri de campionat în ianuarie, a suferit o accidentare gravă la umăr în februarie și nu a mai jucat în acest sezon. Gordon are în palmares cinci titluri de campion în Scoția, două Cupe ale Scoției și cinci Cupe ale Ligii Scoțiene cu Celtic.

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Aproape 26 de ani diferență între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026

Dacă ne uităm acum către cealaltă extremă, a promisiunilor fotbalului, vedem faptul că cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026 încă nu a împlinit 18 ani. Îl avem în această ipostază pe Gilberto Mora (17 ani și 240 de zile). Mijlocașul a impresionat în ultimul sezon la echipa mexicană Tijuana. Deși încă nu e major, el a fost titular în echipa Mexicului care a câștigat Gold Cup în 2025.

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În urmă cu doi ani, în august 2024, Mora a intrat în istorie. A fost cel mai tânăr jucător care a intrat în teren și a marcat în prima divizie mexicană, la vârsta de doar 15 ani. Ulterior, în ianuarie 2025, a fost cel mai tânăr jucător care a debutat pentru Mexic. Avea pe atunci doar 16 ani.

Presa internațională l-a inclus pe Gilberto Mora pe o listă selectă a celor cinci tineri jucători care pot deveni revelația turneului final din SUA, Canada și Mexic. Alături de mexican sunt alți patru fotbaliști extrem de talentați. Ei sunt Yan Diomande (19 ani, Coasta de Fildeș), Endrick (19 ani, Brazilia), Ibrahim Mbaye (18 ani, Senegal) și Kendry Paez (19 ani, Ecuador).

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Care sunt cei mai ”bătrâni jucători” de la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială din acest an vine cu foarte mulți veterani la ”lucru”. Craig Gordon (43 de ani) are un avans liniștitor în topul bătrâneții. El este urmat de căpitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, care se pregătește să joace în a șasea sa Cupă Mondială, la vârsta de 41 de ani.

Alte vedete care au depășit pragul de 40 de ani sunt mexicanul Guillermo Ochoa, croatul Luka Modric și germanul Manuel Neuer. Deși argentinianul Lionel Messi nu a intrat în topul celor mai în vârstă 10 jucători, jucătorul care face 39 de ani pe 24 iunie este la doar câteva luni în urma liderilor. Printre cei mai în vârstă 10 jucători de la turneul de peste ocean, șase sunt portari.

  1. Craig Gordon (Scoția) – 43 de ani și 162 de zile
  2. Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 41 de ani și 126 de zile
  3. Guillermo Ochoa (Mexic) – 40 de ani și 333 de zile
  4. Luka Modric (Croația) – 40 de ani și 275 de zile
  5. Edin Dzeko (Bosnia) – 40 de ani și 86 de zile
  6. Manuel Neuer (Germania) – 40 de ani și 76 de zile
  7. Vozinha (Capul Verde) – 40 de ani și 8 zile
  8. Fernando Muslera (Uruguay) – 39 de ani și 360 de zile
  9. Yuto Nagatomo (Japonia) – 39 de ani și 272 de zile
  10. Mahdi Soliman (Egipt) – 39 de ani și 3 zile
  11. Lionel Messi (Argentina) – 38 de ani și 352 de zile
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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