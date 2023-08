Ce diferență uriașă de vârstă există, de fapt, între Viorel Lis și soția lui. Oana Lis este mult mai mică

Ce diferență uriașă de vârstă există, de fapt, între Viorel Lis și soția lui? El și Oana Lis s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii. Sunt împreună și acum, atât la bine, cât și la greu.

Ce diferență uriașă de vârstă există, de fapt, între Viorel Lis și soția lui

Și totuși cum a început relația lor și ce diferență de vârstă există între ei? Oana Lis avea doar 18 ani și era angajată la Primăria Capitalei. La acea vreme, Viorel Lis, care avea 53 de ani, era primar. Mai apoi, între cei doi, o frumoasă poveste de dragoste a început.

Viorel Lis și Oana sunt împreună din 1998. S-au căsătorit civil de abia în anul 2009, edilul fiind la cea de a treia căsnicie. Ea l-a cerut pe el în căsătorie, iar mai apoi, după alți doi ani a venit și inelul, dar și verigheta alături de rochia de mireasă.

Și totuși ce diferență de vârstă există între Viorel Lis și soția sa? După cum probabil ați remarcat deja, este vorba despre 35 de ani. Cam atât îi despart pe cei doi, însă asta nu a contat niciodată.

Cum s-au cunoscut cei doi

Chiar Oana Lis vorbea la un moment dat despre momentul în care l-a cunoscut pe Viorel Lis. Relația lor a fost una ca în filme, povestea aceasta. El i-a dat o orhidee, o scotea în restaurante frumoase, și o și plimba.

Nu știa dacă relația va rezista, având în vedere diferența de vârstă. Chiar și așa, Oana Lis a decis să riște, iar în final se pare că iubirea a învins.

”Parcă a fost ieri, nu știu, sincer dacă vreodată aș rămâne singură nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee.

Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante. (…) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare. (…)

Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste”, a spus Oana Lis la Antena Stars, care a mai dezvăluit și că Viorel Lis a fost primul bărbat din viața ei fără de care nu ar putea să trăiască.