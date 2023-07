Ce diferență uriașă de vârstă există între Dorel din Las Fierbinți și soția sa, Ana Maria. Mihai Rait este mult mai mare

Ce diferență uriașă de vârstă există între Dorel din Las Fierbinți și soția sa. Mihai Rait este mult mai mare decât soția lui, având 43 de ani.

Actorul din Las Fierbinți are o soție mult mai tânără și diferența de vârstă dintre ei este una uriașă. Ana Maria are 29 de ani, fiind mai tânără cu 14 ani decât soțul ei. Aceștia s-au cunoscut tocmai prin prisma meseriei actorului, după un spectacol de stand up comedy.

Actorul care îl interpretează pe spune că a cerut o de soție pe iubita lui doar la trei luni de când s-au cunoscut.

Mihai Rait spunea despre soția lui mult mai tânără că nu vrea să iasă niciodată în evidență. Aceștia erau vecini de blocuri, dar s-au cunoscut în mod oficial abia când Ana Maria a venit la un spectacol.

Dorel din Las Fierbinți mărturisit că a știut de la început că Ana Maria avea să-i fie soție și după doar o săptămână deja i-a spus că o iubește.

Din anul 2018, cei doi au devenit părinții unui băiețel. S-au căsătorit în anul 2017 și se declară foarte fericiți.

Ce spune Mihai Rait despre diferența de vârstă

Mihai Rait a declarat că și s-au acceptat ca atare, cu bune și cu rele, fără să se uite la cifrele din buletin.

Actorul chiar spunea că nu i se pare corect ca oamenii să considere femeile mai tinere drept neînțelepte sau nu la fel de inteligente.

„Nu ne-am pus niciodată problema diferenței de vârstă. Prejudecăți există ca la toată lumea când e vorba despre diferența de vârstă și nu înțeleg de când a devenit tinerețea unei femei un dezavantaj.

Câteodată, oamenii pun tinerețea pe aceeași treaptă cu lipsa de experiență de viață și nu cred că e corect. Nu trebuie să fii bătrân ca să fii deștept și educat.”, a explicat Mihai Rait, pentru !