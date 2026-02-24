Sport

Ce diferență uriașă de vârstă există între Marius Urzică și soția sa, Simona, de la Power Couple. Campionul olimpic e mult mai mare

Cu câți ani este mai mare, de fapt, Marius Urzică decât partenera sa de viață, Simona. Ei participă la emisiunea Power Couple și au împreună un băiat și o fată.
Alexa Serdan
24.02.2026 | 14:15
Ce diferenta uriasa de varsta exista intre Marius Urzica si sotia sa Simona de la Power Couple Campionul olimpic e mult mai mare
Marius Urzică și soția sa, Simona, sunt împreună de 18 ani. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showul moderat de Dani Oțil, la Antena 1. Puțini telespectatori știu, însă ce diferență uriașă de vârstă există între campionul olimpic, Marius Urzică, și soția sa, Simona.

Marius Urzică, mai mare decât partenera sa, Simona

Marius Urzică are un palmares uriaș în gimnastică. A adunat premii importante și acum este antrenor. I-a transmis mai departe și fiului său cel mic, Alexandru, pasiunea pentru sport. Băiatul este rodul iubirii cu a doua parteneră de viață, Simona.

ADVERTISEMENT

Au împreună doi copii, fostul sportiv fiind tatăl unui băiat și din mariajul anterior. Andrei este un tânăr în toată firea, având 23 de ani. Concurentul de la Power Couple este tare mândru de urmașul său și abia așteaptă să-l vadă însurat.

În ceea ce privește relația cu actuala soție, campionul olimpic este extrem de fericit. E împlinit alături de frumoasa șatenă, cu toate că este mult mai mare decât ea. Mai exact, gimnastul care deține medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2000 are 50 de ani.

ADVERTISEMENT
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Digi24.ro
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia

Pe de altă parte, Simona are 38 de ani, ceea ce înseamnă că diferența dintre ei este de 12 ani. Acest aspect nu este de mirare având în vedere că Marius Urzică a mai fost însurat anterior. Din fericire, vârsta nu este un impediment în calea relației lor.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digisport.ro
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii

Sunt împreună de 18 ani și au semnat actele de căsătorie acum 15 ani. Gimnastul român de talie mondială are o familie frumoasă și unită, soția sa având o meserie pe care multe persoane ar dori să o aibă.

Marius Urzică și Simona, concurenți la Power Couple

Marius Urzică a mărturisit că adoră formatul emisiunii de la Antena 1. A urmărit Power Couple de la prima ediție, însă a fost nevoie de 2 ani pentru a accepta provocarea inedită care se filmează în locații speciale din Malta.

ADVERTISEMENT

În luna septembrie a anului trecut a dezvăluit că a făcut acest pas spre aventură împreună cu soția sa. Fostul sportiv român a plecat cu multe emoții, dar recunoscător pentru șansa primită de la producătorii showului.

„Cu bagajele la ușă și emoțiile la maxim, pornim într-o experiență cum nu am mai trăit! 
Se spune să ai grijă ce îți dorești… pentru că s-ar putea să devină realitate. Și cum ar zice unii:

«Au, mami, ce urmează nici nu vă trece prin minte…»”, scria în urmă cu câteva luni, Marius Urzică, pe contul de Instagram. De atunci și până în prezent a trecut prin multe probe și a scos la iveală amănunte din viața de familie.

Kennedy Boateng, pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit...
Fanatik
Kennedy Boateng, pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit maximum posibil”. Un jucător important îşi prelungeşte contractul. Exclusiv
Mihai Stoica, reacţie virală despre arbitrajul Iulianei Demetrescu: „N-am nicio problemă cu femeile...
Fanatik
Mihai Stoica, reacţie virală despre arbitrajul Iulianei Demetrescu: „N-am nicio problemă cu femeile în general!” Ce a spus despre tragerile de timp ale lui Matei Popa
Remarca făcută de presa din Ungaria după ce Istvan Kovacs a fost trimis...
Fanatik
Remarca făcută de presa din Ungaria după ce Istvan Kovacs a fost trimis la meciul PSG – AS Monaco
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai văzut ce i-a făcut Gigi Becali aseară?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!