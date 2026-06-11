Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare

ADVERTISEMENT

Simona Halep și noul său iubit au fost fotografiați împreună și toată lumea a observat ce diferență uriașă de vârstă există între ei. Milionarul este mult mai mare decât fostul număr 1 mondial. Câți ani are acesta, de fapt.

Cu câți ani este mai mică Simona Halep decât actualul partener de viață

Simona Halep (34 ani) nu se mai ascunde și toată lumea a aflat că iubește din nou, la câțiva ani de la divorțul de Toni Iuruc. Recent, au fost publicate (58 ani). Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși într-o vacanţă care s-a desfășurat în insula grecească Mykonos.

ADVERTISEMENT

Fosta jucătoare de tenis nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, cu toate că de multă vreme se vehiculează că nu mai este singură. În schimb, mulți se întreabă care este diferența de vârstă dintre ei. Afaceristul supranumit „Regele mezelurilor” este un bărbat mult mai mare decât fosta tenismenă retrasă din activitate în 2025.

Mai exact, omul de afaceri este mai în vârstă cu 24 de ani. Se pare că această discrepanță nu este deloc un impediment în calea fericirii lor, fostul număr 1 mondial preferând să aibă la brațul său parteneri cu mai multă experiență de viață. Chiar și fostul soț de care a divorțat în anul 2022 era mai mare decât ea cu 11 ani.

ADVERTISEMENT

Iată că la 5 ani de la separarea de Toni Iuruc și-a găsit fericirea alături de un milionar care își desfășoară mare parte din activitate în Dubai. În acest oraș a locuit și Simona Halep în ultimii ani și nu este deloc de mirare că au fost observați în aceleași locuri și cercuri sociale în repetate rânduri. Aceste apariții au alimentat speculațiile despre o posibilă relație care acum s-a confirmat.

ADVERTISEMENT

Cine este iubitul Simonei Halep

Dorin Mateiu este renumit în mediul de afaceri românesc. Actualul iubit al Simonei Halep a făcut numeroase investiții în industria alimentară, dar și în alte sectoare economice. Printre cele mai cunoscute se numără piața imobiliară, de-a lungul anilor milionarul transformând clădiri de birouri în proiecte rezidențiale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, este acționar și fondator al companiei ElitCugir, care are aproximativ 1.300 de angajați. Firma a fost înființată în anul 2002. În prezent, producătorul de mezeluri este un jucător puternic pe piața de carne din Ardeal. Portofoliul companiei cuprinde o gamă variată de preparate din carne, care sunt distribuite la nivel național.

Pe lângă Elit, Dorin Mateiu mai deține și o firmă cu activități în distribuția de materie primă. În plus, este proprietarul unei companii specializate pe transport frigorific intern și internațional. Mai mult, are două ferme și un lanț de magazine. E acționar la centrul comercial Mall Alba și la un hotel construit în localitatea Pianu de Jos, în județul Alba.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, se vehiculează că are o avere estimată la circa 70 de milioane de euro. În ceea ce privește viața personală nu se cunosc amănunte, însă apropierea de Simona Halep este una despre care se vorbește de ceva vreme. Cei doi au petrecut , dovadă imaginile distribuite în online de campioana mondială.