Ce diferențe sunt, de fapt, între noile buletine cu cip şi cele fără. Fiecare român trebuie să știe

Care sunt diferențele între noile buletine cu cip și cele fără, de fapt? Cărțile de identitate electronice au început deja să fie emise într-un județ din România.

Diferențe între noile buletine cu cip şi cele fără. Toți românii trebuie să știe

Au fost emise, la Cluj, primele . Acestea vor ajunge în toată țara până pe 20 mai și sunt câteva diferențe între buletinele vechi și cele noi. Acesta vor avea o altă dimensiune, dar conțin și mai multe date.

Cu noul buletin cu cip, vei putea semna documente electronic, iar noul act de identitate va conține și cardul de sănătate. Oamenii pot alege dacă vor sau nu carte de identitate cu cip.

“Cu siguranţă la începutul lunii viitoare vor fi disponibile în municipiul Bucureşti şi in foarte scurt timp după municipiul Bucuresti, in termen de o săptămână, maxim două săptămâni, vor fi disponibile in alte cinci, sase, poate sapte municipii resedinta de judet si in fiecare saptamana, tot la fel”, a transmis Cătălin Giulescu, director depabd, potrivit .

va stoca mai multe date, în afară de domiciliu, reședință și o fotografie. Vor mai exista două amprente, precum și două certificate digitale.

Dimensiunea noilor buletine va fi mai mică, precum cea a unui card bancar, spre deosebire de cele actuale, care sunt foarte mari. Astfel, cele noi vor încăpea cu ușurință în portofele.

“O problemă foarte mare la buletinele românesti de acum e că sunt prea mari şi nu încap in niciun portofel. Având în vedere că toate ţările din Europa sunt digitalizate sunt de părere că si România ar trebui să fie în punct cu ele”, a spus un român.

Buletinele vechi vor avea o taxă

Noile cărți de identitate vor avea cel puțin 10 noi elemente de securitate, fiind imposibil de falsificat. În plus, buletinele noi vor fi gratuite, în timp ce pentru actul de identitate fără cip va exista o taxă în valoare de 39 de lei.

“Acest cip pe buletine va contine niste informatii despre deţinătorul de pe buletin. Nu este sub nicio formă o unealtă prin care vom monitoriza sau controla vietile oamenilor”, a declarat Andrei Niculae, vicepreşedinte Autoturitatea pentru Digitalizarea României.

Până la 20 mai 2025, noile buletine cu cip vor fi emise și în Capitală, dar și în restul țării. În Cluj, cetățenii care vor să aibă o carte de identitate electronică se vor putea înscrie online.