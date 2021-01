Ce dorință și-a pus Edi Iordănescu pentru 2021: ”Este cea mai mare provocare din ultimii 9 ani”

Antrenorul CFR-ului și-a pus și o dorință la început de 2021 și speră să reușească să aducă la Cluj un nou titlu de campioană. Ardelenii se află în cărți pentru realizarea obiectivului. Doar trei puncte o despart pe CFR de liderul FCSB.

Campioana României începe anul 2021 de pe poziția a treia în campionat, iar tehnicianul Edi Iordănescu a spus că “este cea mai mare provocare din ultimii opt-nouă ani de când sunt în funcţia de antrenor principal”.

„De la 2021 îmi doresc în primul rând să ne atingem obiectivul, câştigarea campionatului. De asta sunt aici, de aia am venit aici, mi-am asumat lucrul ăsta.

Obiectivul lui Iordănescu jr în 2021

Va fi foarte greu, clasamentul momentului spune că plecăm cu şansă a treia, dar asta nu înseamnă că nu avem şansele noastre importante pentru campionat. Mă bucur că am reuşit să recuperăm din puncte faţă de ambele contracandidate ale noastre, dar încă suntem pe locul trei şi clar că plecăm cu un minus în această concurenţă.

Dar o să o luăm joc cu joc, încercăm să ne pregătim cât mai bine, încercăm să vedem cum putem să ne mai completăm şi în final să tragem linie în ceea ce priveşte jucătorii cu care vom merge în această parte a doua a campionatului”, a zis Iordănescu.

“Nu am avut timp nici pentru un cantonament în străinătate. Timpul era foarte scurt şi nici aici nu am avut condiţii de pregătire. Din punctul meu de vedere este cea mai mare provocare din ultimii opt-nouă ani de când sunt în funcţia de antrenor principal. Dar am încredere cât de cât că reuşim să ne atingem obiectivele, să fim bine la ora debutului şi să aducem noi puncte în clasamentul pentru că avem nevoie”, a adăugat antrenorul campioanei.

Tehnicianul CFR-ului speră ca fanii să se întoarcă pe stadion

Una dintre dorințele tehnicianul este aceea de a avea din nou fanii în tribune: „Ar fi foarte important dacă ar reveni suporterii. Am fost primit data trecută cu foarte multă căldură şi mă bucur, am simţit ce înseamnă suporterii pentru CFR. Băieţii au nevoie de aportul publicului şi dacă s-ar reuşi acest lucru ar fi ceva extraordinar pentru echipă şi cu siguranţă şi pentru lupta foarte grea pe care o avem în faţă”, a încheiat antrenorul CFR-ului.

Iordănescu junior se află la CFR Cluj de pe 4 decembrie, el mai are contract cu actuala sa echipă până pe 4 iunie 2021. Tehnicianul de 42 de ani le-a mai antrenat de-a lungul timpului pe Gaz Metan Mediaș, Astra Giurgiu, CSKA Sofia sau Pandurii Târgu Jiu. Antrenorul CFR-ului e nemulțumit de condițiile de pregătire.

Trei puncte o despart pe CFR Cluj de liderul FCSB. Campionii se află la un punct în spatele Universității Craiova. În runda următoare echipa antrenată de Iordănescu va juca contra Academicii Clinceni, pe teren propriu. CFR Cluj vrea să-l vândă pe Billel Omrani pentru a aduce jucătorii ceruți de Iordănescu.

