Ce dramă! Fiul său s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a calificat echipa în optimi la Cupa Africii pe Națiuni

Fotbalul african este din nou în doliu, după o veste cutremurătoare venită din cantonamentul naționalei Burkina Faso. Fiul lui Stephane Aziz Ki a încetat din viață. Tragedia s-a produs chiar în timpul desfășurării

Fiul unui fotbalist s-a stins din viață chiar în timpul Cupei Africii pe Națiuni

Clubul la care evoluează fotbalistul, Wydad Athletic Club, a transmis un mesaj emoționant de susținere, exprimându-și solidaritatea totală față de jucător. „Cu profundă durere și tristețe, Wydad AC își exprimă cele mai sincere condoleanțe jucătorului nostru Aziz Ki, în urma decesului fiului său. Ne rugăm ca Dumnezeu Atotputernic să-i ofere un loc în Paradis și să dăruiască familiei puterea de a trece peste această pierdere”, se arată în comunicatul oficial.

Drama fotbalistului vine la doar câteva zile după calificarea în fazele superioare ale Aziz Ki a oferit o pasă decisivă în duelul cu Sudan, din runda a treia, meci care a asigurat calificarea din Grupa E.

Burkina Faso a încheiat faza grupelor pe locul al doilea, cu două victorii și o înfrângere. Echipa lui Stephane Aziz Ki a învins Guineea Ecuatorială, a cedat la limită în fața Algeriei, câștigătoarea grupei, și a obținut succesul decisiv în fața Sudanului. În optimile de finală, naționala lui Aziz Ki urmează să înfrunte Coasta de Fildeș.

Cine este Stephane Aziz Ki? Fotbalistul din Burkina Faso a evoluat în Europa

În vârstă de 29 de ani, Stephane Aziz Ki este unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei Burkinei Faso. A evoluat în două meciuri din faza grupelor la actuala ediție a Cupei Africii pe Națiuni. El joacă la Wydad Athletic Club, una dintre cele mai puternice și titrate echipe din Africa. Transferat anul trecut în Maroc, fotbalistul a ajuns la Wydad după o perioadă foarte bună petrecută la Young Africans.

În cariera sa, Aziz Ki a evoluat și în Europa. Fotbalistul din Burkina Faso a petrecut o perioadă în Cipru, unde a semnat cu Omonia Nicosia, echipă pentru care a jucat timp de două sezoane. Ulterior, acesta a revenit în Africa.