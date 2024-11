Ce duhovnic are George Simion. Cum a devenit credincios: “Mergeam cu mamaia și tataia”

a fost miercuri, 6 noiembrie, la emisiunea ”Sport și Politică”, în cadrul căreia a făcut o serie de dezvăluiri neștiute de publicul larg.

”Am fost un răzvrătit”

că atunci când era mic mergea în fiecare duminică, la biserică, împreună cu bunicii săi, însă atunci când a crescut a încetat să mai practice acest obicei.

ADVERTISEMENT

”Noi suntem creștini ca popor. Eu am fost la biserică când eram mic. Mă ducea mamaia de mână la biserică și stăteam cu mamaia și cu tataia la strană, dar nu am fost în liceu, la facultate. Am fost un răzvrătit, un rebel, nu mai aveam treabă cu Sfânta Liturghie, cu biserica”, a declarat George Simion la ”Sport și Politică”.

Candidatul AUR la președinția României a dezvăluit că întoarcerea sa pe calea credinței s-a petrecut în timp ce desfășura acțiunile unioniste patriotice.

ADVERTISEMENT

”Ușor-ușor, făcând acțiunile unioniste patriotice pe care le-am desfășurat, am văzut că printre puținele instituții care funcționează și care sunt orientate către neam este biserica”, a mai spus politicianul.

Potrivit lui, în ziua de astăzi ”în toate se lovește, în biserică, în armată, în Academia Română, în toate se lovește metodic, planificat”.

ADVERTISEMENT

”E normal ca eu nutrind aceste sentimente patriotice, de dragoste pentru țară, pentru familie, pentru ai mei să mă apropii de biserică”, a transmis candidatul AUR la Cotroceni.

”Am duhovnic, mă spovedesc, mă împărtășesc”

De asemenea, George Simion a ținut să precizeze faptul că este familiarizat cu tot ce înseamnă biserică și credință încă de la vârsta de 5-6 ani și că acum încearcă să păstreze obiceiul învățat de la bunicii săi de a merge duminică de duminică în casa Domnului.

ADVERTISEMENT

”La noi în sat, în Răchitosu, județul Vrancea, mergeam cu mamaia și tataia la biserică. Acum am duhovnic, mă spovedesc, mă împărtășesc, încerc să nu ratez duminica”, a afirmat liderul AUR la FANATIK.

Întrebat dacă are un duhovnic de suflet, George Simion a răspuns: ”Sigur, asta înseamnă să ai duhovnic, înseamnă să ai un preot la care să te spovedești și la care să te descarci, să îți ierte din păcate”.

Ce duhovnic are George Simion. Cum a devenit credincios: “Mergeam cu mamaia și tataia”