„Ce e aia Generația de suflet?!” Mihai Stoica, scos din sărite de „sloganul ăsta corporatist!”

ADVERTISEMENT

România a fost învinsă de Turcia, scor 0-1, iar șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2026 s-au spulberat. „Generația de Suflet”, așa cum a fost numită echipa națională după performanța de la EURO 2024, a fost subordonată de către elevii lui Vincenzo Montella la Istanbul. Cum comentează Mihai Stoica venirea lui Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu.

Mihai Stoica, scos din sărite de sintagma „Generația de Suflet”

Edi Iordănescu, după performanța obținută la EURO 2024, a spus despre elevii săi că fac parte din „Generația de Suflet”. Mihai Stoica consideră că această denumire este corporatistă, iar jucătorii din prezent nu se pot compara cu cei din secolul trecut. Totodată, oficialul FCSB susține că următorul selecționer va avea o misiune extrem de dificilă.

ADVERTISEMENT

„Gică Hagi o să aibă o misiune grea când va veni la echipa națională. Poate nu la fel de grea ca atunci când a venit nea Mircea și a preluat echipa. Atunci, nivelul așteptărilor era foarte ridicat. Acum nu mai este la fel; am înțeles că nu suntem cine voiam noi să fim. Suntem cei care bat San Marino la scor, iar apoi, cu Bosnia, este suficientă o greșeală de arbitru.

A fost puțin cam forțată sintagma ‘Generația de suflet’, a fost cam corporatistă. Ce ‘Generație de suflet’? Ce este asta? Generația de Aur a intrat în istorie, îi venerez pe mulți dintre ei. ‘Aurul’ a fost luat de Steaua, în 1986, iar acolo ne-am oprit. Cea mai bună generație din istoria fotbalului românesc a fost cea a lui Hagi, din 1994”, a declarat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, omul potrivit la națională

Oficialul FCSB consideră că ar trebui lăsate deoparte sloganurile corporatiste, și ar trebui ca unicul focus să fie pe performanță.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a părut un slogan corporatist cel cu „Generația de suflet”. Așa se manifestă bătrânețea la mine: mă lasă fizicul să urc scările până la tine, dar îmi dă la căpățână cu lucrurile acestea. Limbajul acesta corporatist… Mi s-a părut o chestie melodramatică cea cu ‘Generația de suflet’.

ADVERTISEMENT

Sintagma ‘Generația de suflet’ îmi sună lacrimogen. Aseară am jucat de nu am mai jucat… Oricine va veni la echipa națională va avea o misiune dificilă. Dacă cineva poate scoate mai mult și poate oferi, cel puțin, un discurs motivațional înainte de meciuri, această persoană este Gică Hagi. Doar el poate salva ce ar mai fi de salvat”, a conchis Mihai Stoica.