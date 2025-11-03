Sport

„Ce e asta? Suntem pe târlă?”. Mirel Rădoi, pus la zid după ultimele declarații: „M-am crucit când am citit. Dacă eram patron, îl dădeam afară!”. Exclusiv

Mirel Rădoi a fost criticat dur de Dumitru Dragomir pentru declaraţiile pe care le face din postura de antrenor al Universităţii Craiova. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că l-ar fi dat afară dacă ar fi fost patron.
Marian Popovici
03.11.2025 | 15:23
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova a remizat, scor 2-2, cu Rapidul, în meciul vedetă al etapei a 15-a din SuperLiga. Oltenii au dominat jocul, dar au egalat abia în prelungirile meciului prin penalty-ul transformat de Nsimba.

Dumitru Dragomir l-a pus la zid pe Mirel Rădoi: „Sutem la târlă?”

În direct la „Profeţiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că nu îi place ceea ce se întâmplă la Universitatea Craiova şi a pus tunurile pe Rădoi, care a declarat că „Ce se întâmplă în vestiar nu trebuie să afle conducerea, suporterii”. Fostul şef al Ligii l-a mitraliat pe antrenor:

„Nu îmi place ce se întâmplă la Craiova. Antrenorul să plece de la meci pe culoar, să îl şi filmeze în timpul meciului. Apoi, când a aflat că e 11 metri să se întoarcă înapoi. Suntem la târlă? Ce e asta? 

Am citit o declaraţie azi de dimineaţa: „Că i-am cerut patronului să nu ştie ce se discută în vestiar”. Băi, fraţilor, am înnebuit! Eu am ţinut cu Rădoi. Adică cum? Eu, dacă sunt patron la Craiova şi este cel mai mare antrenor al lumii, eu să nu aflu ce se discută în vestiar?

Doamne, maica Domnului! Eu te plătesc şi pe tine şi pe jucători. Eu trebuie să aflu tot şi să trag o concluzie dacă e sănătoasă atmosfera de acolo. Dacă nu, te dau afară. Nu e în regulă ce se întâmplă la Craiova.

Nu trebuie să se bage patronul peste tactica antrenorului. Dar să îmi ceară mie unul să nu ştiu ce se întâmplă pe şantier, şeful de echipă, să îmi spună: „Nu vreau să ştii ce se întâmplă aici”.

Băi, dacă voi, toţi, luptaţi contra mea? Dacă sunteţi nişte trădători? Dacă aranjaţi să îmi vindeţi jocul? Dacă faceţi prostii? Eu sunt patronul, trebuie să aflu tot. Cum ar fi ca Gigi Becali să nu ştie ce se întâmplă la echipă?”, a fost tirul lui Mitică Dragomir.

Mirel Rădoi, criticat pentru declaraţiile de la finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid 2-2: „Eu îl dădeam afară!”

Fostul şef al Ligii Profesioniste a declarat că în locul lui Mihai Rotaru l-ar fi dat afară pe Mirel Rădoi pentru declaraţiile de la finalul meciului cu Rapid, încheiat 2-2:

Să nu aflu eu ce tactică dai la echipă? Dacă e o prostie? Doamne fereşte. Eu m-am crucit când am citit. Am crezut că l-au lăsat puţin nervii când a plecat. Apoi, cu zâmbetul pe buze a venit după ce au dat golul.

Eu îl dădeam afară dacă eram patron. Sau îl chemam şi îi spuneam: „Eu sunt patronul, nu tu! Dai tactica de echipă. Dacă nu o faci bine, te dau afară!”, aşa se lucrează”, a spus Dumitru Dragomir.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
