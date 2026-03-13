Ce echipă de fotbal l-a scos în stradă pe Ilie Bolojan. Premierul a sărbătorit reușita roș-albaștrilor

ADVERTISEMENT

Până să ajungă o figură politică importantă în România, actualul prim-ministru, Ilie Bolojan, a fost implicat într-o oarecare măsură în fotbal. În urmă cu 15 ani, liderul PNL a sărbătorit pe străzile orașului natal promovarea echipei sale în SuperLiga.

Echipa care l-a scos în stradă pe premierul Ilie Bolojan. Povestea unei promovări „fantomă”

În 2011, FC Bihor, echipă cu tradiție în fotbalul românesc, a obținut pe teren promovarea în SuperLiga. Printre cei care au sărbătorit performanța orădenilor s-a aflat și actualul premier, pe atunci primar al municipiului. Pentru fanii roș-albaștrilor, promovarea din 2011 era așteptată de ani de zile.

Victoria decisivă a fost obținută într-un meci jucat pe terenul lui Gaz Metan CFR Craiova, scor 4-2. La întoarcerea în oraș, orădenii au fost primiți de sute de fani, care au declanșat fiesta pe străzi. La petrecerea organizată ad-hoc și-a făcut apariția și edilul Ilie Bolojan.

„Este de datoria mea să felicit băieţii, pentru că au muncit cinstit pentru promovare, dar nu vă aşteptaţi să mă vedeţi făcând poze prin centrul oraşului. Meritul este doar al jucătorilor, al domnului Vizer şi al stafului tehnic, al domnului preşedinte Morcan, care nu a lăsat ca banii clubului să se scurgă pe unde nu trebuie”, a fost mesajul de felicitare al lui Bolojan.

Relație tensionată între Ilie Bolojan și fotbalul bihorean

Chiar dacă a participat la petrecerea organizată în centrul orașului Oradea din iunie 2011, Ilie Bolojan a fost mai degrabă reticient în a susține fotbalul din bani publici atâta timp cât a fost primar. În perioada în care era șeful administrației din Bihor, liderul PNL s-a opus în dese rânduri ca autoritățile locale să investească bani la FC Bihor, considerând că astfel de cheltuieli ar reprezenta o risipă de bani publici.

De ce FC Bihor n-a mai ajuns în SuperLiga

Din nefericire, entuziasmul din oraș s-a stins rapid. Chiar dacă FC Bihor a obținut promovarea pe teren, echipa n-a primit licența pentru SuperLiga din cauza datoriilor la bugetul de stat. Bihorenii au făcut apel la TAS, dar în zadar, iar clubul din orașul lui Ilie Bolojan a rămas în eșalonul secund. Astfel, sărbătoarea din 4 iunie 2011 s-a dovedit a fi doar o „promovare fantomă”, un moment de tristă amintire în memoria suporterilor.

De atunci, FC Bihor a avut un parcurs complicat și nu a mai reușit să revină pe prima scenă a fotbalului românesc. La 15 ani distanță, orădenii au din nou șansa unei promovări. Echipa, antrenată în prezent de Erik Lincar, luptă pentru accederea în SuperLiga. Cu o etapă rămasă înainte de finalul sezonului regulat,

Stadion nou la Bihor

Pe lângă perspectiva promovării în SuperLiga, . În 2025, Primăria Oradea a dat startul licitației pentru realizarea unei arene ultra-moderne care va costa aproximativ 66 de milioane de euro și care va fi construită prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Actualul edil Florin Birta a transmis că, după finalizarea licitației și desemnarea câștigătorului, va urma proiectarea. Astfel, lucrările de construcție propriu-zise ar putea începe doar în august 2026, cel mai devreme.