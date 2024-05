Ce echipă de top din Europa a vrut să îl transfere pe Gică Hagi. ”Regele” a plecat la Barcelona după un sezon

Gică Hagi este de departe fotbalistul român cu cea mai bogată carieră. ”Regele” a trecut pe la echipe de top din fotbalul european și este considerat de mulți cel mai bun jucător român din istorie.

Gică Hagi a ratat un transfer uriaș!

Hagi și-a început cariera la Farul Constanța, pentru ca mai apoi să semneze cu Sportul Studențesc. Steaua l-a adus pe Ghencea în anul 1987. Acolo a fost remarcat de Real Madrid. Imediat după căderea comunismului, galacticii l-au adus pe Hagi pe Bernabeu, unde a înscris 16 goluri.

În 1992 a fost transferat de la Brescia, unde se aflau mai mulți colegi de-ai săi de la națională precum Florin Răducioiu, Ioan Sabău, Dănuț Lupu și Dorin Mateuț. La primul sezon după mutarea lui Hagi, Brescia a retrogradat în Serie B. Hagi a rămas la echipă, deși primise o ofertă de la un gigant din Serie A.

”(n.r. A existat o ofertă de la Napoli pentru dumneavoastră, în perioada în care erați la Brescia?) Da. Vă dați seama prin ce am trecut eu atunci? A trebuit să reacționez, să dau tot ce am mai bun din mine ca să revin unde trebuia.

Nu era doar vina mea că am căzut (n.r. Brescia) în Serie B. Așa i-am lăsat loc lui Gianfranco Zola, că altfel nu mai apărea (n.r. râde)”, a explicat Gică Hagi, conform .

Hagi a contribuit serios la promovarea Bresciei înapoi în Serie A. Tot în acel sezon, ”regele” a făcut campania senzațională de la Campionatul Mondial din 1994 iar acesta a fost remarcat de Johan Cruyff, antrenorul Barcelonei. Olandezul a insistat pentru transferul lui Hagi la gruparea catalană iar acesta a devenit unul dintre puținii jucători care au îmbrăcat atât tricoul Barcelonei cât și al rivalei Real Madrid.

Hagi: ”Eram egoist când eram tânăr”

și-a amintit de momentele frumoase petrecute în fotbal. Antrenorul Farului a precizat că sportul s-a schimbat mult în ultimul timp, ritmul de joc devenind din ce în ce mai rapid. Hagi a vorbit și despre primii săi ani din fotbal. Acesta a declarat pentru sursa citată:

”Înainte eram liber, făceam ce voiam. Dar afară nu există asta. Fiecare are o zonă, fiecare este implicat în zona lui și trebuie să facă totul foarte bine. Probabil erau și așa timpurile. Acum se cere altceva. Acum e alt ritm, altă intensitate. Poate intensitatea era și înainte ridicată, dar ritmul de acum este mai rapid. Viteza de joc și viteza de gândire sunt mai mari.

La 11-12 antrenorul mi-a zis… Acela este unul dintre cele mai importante. Mi-a zis cine sunt, ce calitate am și ce trebuie să exersez. Antrenorul Ioji Bukossy mi-a zis că am un șut extraordinar și că ‘Tu când te întorci la poartă trebuie să șutezi’. De aceea eram și egoist la început. După aceea am învățat și să dau pasa decisivă. Eram egoist când eram tânăr, dar apoi am învățat că trebuie să joc pentru atacant”.