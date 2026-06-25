Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București

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Miliarde de fani din întreaga lume urmăresc în această perioadă Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada. Nu doar oamenii simpli, ci și sportivii au favorite la turneul final. Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, fostele jucătoare de la CSM București, susțin frenetic o națională implicată în competiție.

Ce echipă națională susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026

La începutul acestui an, Omoregie și Moreschi, două handbaliste de top de la CSM București în ultimele sezoane, și-au oficializat povestea de iubire. În februarie, acestea și-au făcut apariția la un meciu de handbal din Liga Campionilor la handbal masculin, e vorba de duelul din Capitală dintre Dinamo și Fuchse Berlin.

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Relația celor două continuă și în prezent. În această pauză competițională, cele două sportive își petrec vacanța în Brazilia. Cu alte cuvinte, Elizabeth Omoregie a ajuns acasă la partenera ei, Gabriela Moreschi (31 de ani). Țara din America de Sud respiră fotbal în această vară, odată cu participarea Braziliei la Cupa Mondială.

Recent, cele două au urmărit împreună . Nu au făcut-o oricum, ci ca două fane adevărate. Pe o platformă de socializare, fostele handbaliste de la vicecampioana României la handbal, CSM București, le-au arătat urmăritorilor cum urmăresc meciurile naționalei Selecao. Acestea au apărut îmbrăcate cu tricoul echipei lui Vinicius Jr., Neymar & co.

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Pe și pe paginile lor de Facebook, cele două au postat mai multe fotografii și clipuri video cu familiile și cu prietenii care poartă tricourile naționalei din America de Sud. La un moment dat apare și mesajul: ”Exact unde inima mea avea nevoie să fie”. Brazilia avea să le facă o mare bucurie. Sud-americanii au învins Scoția, scor 3-0, și s-au calificat în faza următoare a turneului final.

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Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi au plecat de la CSM București la finalul sezonului

din handbalul feminin intern. A avut un parcurs impresionant la CSM București. În scurt timp, a devenit o piesă de bază a echipei din România. Recent, jucătoarea care are tată de origine nigeriană și mamă din Bulgaria, dar care evoluează pentru Slovenia, a plecat din România.

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Din sezonul viitor, Omoregie va evolua în Ungaria, la Ferencvaros, una dintre cele mai puternice formații din Europa și din țara vecină. Iubita ei, brazilianca Gabriela Moreschi, spune și ea adio ”Ligii Florilor”. Aceasta s-a transferat la Metz. Echipa franceză a anunţat mutarea încă din 2025. Portarul brazilian a semnat atunci un contract valabil doi ani cu campioana Franței şi una dintre cele mai tari formații din Europa.