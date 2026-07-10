Sport

Ce echipe ar putea întâlni FCSB în turul 3 al Conference League. Schimbare majoră după Dinamo Kiev – U Cluj 0-0

Specialiștii au refăcut calculele după rezultatele înregistrate în prima manșă a turului 1 preliminar al competițiilor europene. Cum arată acum lista cu posibilii adversari ai celor de la FCSB și CFR Cluj în turul 3 al Conference League.
Bogdan Mariș
10.07.2026 | 15:53
Ce echipe ar putea intalni FCSB in turul 3 al Conference League Schimbare majora dupa Dinamo Kiev U Cluj 00
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Pe cine ar putea întâlni FCSB în turul 3 al Conference League. FOTO: UEFA / colaj Fanatik
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FCSB va întâlni gruparea letonă Auda în turul 2 preliminar al Conference League, iar gruparea „roș-albastră” pornește cu prima șansă în această „dublă”, partidele urmând a avea loc pe 23 și 30 iulie. Înainte de a juca aceste jocuri, fosta campioană va afla pe cine ar putea întâlni în turul 3, iar specialiștii au dezvăluit cum ar putea arăta lista cu posibilii adversari.

Pe cine ar putea întâlni FCSB și CFR Cluj în turul 3 al Conference League

FCSB va fi cap de serie în turul 3 al Conference League în cazul în care va trece de FK Auda, însă „roș-albaștrii” ar putea întâlni un adversar puternic chiar și în acest context. Într-o situație similară se află și CFR Cluj, care va înfrunta în turul 2 pe Yelimay sau Alashkert. Gruparea din Kazahstan este favorită la calificare după ce meciul tur din Armenia s-a încheiat la egalitate, 1-1.

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Specialiștii de la Football Meets Data au realizat o listă cu posibilii adversari după rezultatele înregistate în prima manșă a turului 1 preliminar. După remiza obținută contra lui Dinamo Kiev în Polonia, U Cluj a devenit favorită la calificarea în turul 2 al Europa League, iar învinsa dintr-un eventual duel între „șepcile roșii” și PAOK nu ar fi cap de serie. De departe, cel mai dificil adversar pe care FCSB sau CFR Cluj l-ar putea întâlni este Benfica, în cazul în care portughezii vor pierde contra celor de la St. Gallen în turul 2 din Europa League

Pe cine ar putea întâlni FCSB și CFR Cluj în turul 3 al Conference League

Când are loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Conference League

Dacă FCSB își cunoaște deja adversara din turul 2, FK Auda, CFR Cluj va afla pe 16 iulie pe cine va întâlni. Returul dintre Yelimay și Alashkert se va disputa în Kazahstan, începând cu ora 18:00. După meciurile din manșa secundă a turului 1, lista cu posibilii adversari pentru turul 3 se va definitiva, iar formațiile din SuperLiga vor aștepta cu nerăbdare tragerea la sorți.

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Evenimentul va avea loc luni, 20 iulie, cu 3 zile înainte de disputarea primelor meciuri din turul 2 al Conference League. În aceeași zi își vor afla posibilele adversare din turul 3 și celelalte două echipe românești implicate în cupele europene, Universitatea Craiova și U Cluj. Gruparea din Bănie a învins-o pe ML Vitebsk cu 4-1 și a făcut un pas uriaș spre turul 2 al Champions League, unde ar întâlni învingătoarea din „dubla” Borac Banja Luka – Levski Sofia (1-1 în tur).

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