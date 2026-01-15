Sport

Ce echipe din China vor să-l transfere pe Nicolae Stanciu. Rapid își ia gândul, însă patronul Dan Șucu ar putea încasa o sumă uriașă

Mutare imposibilă în Giulești. Nicolae Stanciu e dorit într-un campionat puternic, din afara Europei. Cine a pus ochii pe mijlocașul echipei naționale.
Alex Bodnariu
15.01.2026 | 16:50
Ce echipe din China vor sal transfere pe Nicolae Stanciu Rapid isi ia gandul insa patronul Dan Sucu ar putea incasa o suma uriasa
ULTIMA ORĂ
Pleacă Nicolae Stanciu de la Genoa!? În ce campionat ar putea ajunge mijlocașul 
ADVERTISEMENT

Fanii giuleșteni au visat în această iarnă ca Nicolae Stanciu să semneze cu Rapid, însă acest lucru nu se va întâmpla. Internaționalul român de la Genoa pare că va pleca în luna ianuarie din Serie A, iar presa din Asia anunță că este așteptat în campionatul Chinei.

Pleacă Nicolae Stanciu de la Genoa!? În ce campionat ar putea ajunge mijlocașul

Nicolae Stanciu nu pare că mai are viitor la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu. Mijlocașul român a prins extrem de puține minute în acest sezon și, recent, a ratat o lovitură de la 11 metri la ultima fază într-un meci cu AC Milan. Fanii nu l-au iertat, iar fotbalistul a fost atacat pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Acum, mijlocașul român pare că va pleca din Serie A. Deși fanii giuleșteni l-au vrut la Rapid, clubul nu poate satisface pretențiile salariale uriașe ale lui Nicușor Stanciu. Internaționalul român nu duce însă lipsă de oferte și ar putea reveni în campionatul chinez.

Presa din China a făcut anunțul! Echipa care îl vrea pe Nicolae Stanciu

Presa din Asia anunță că Tianjin Jinmen Tiger se interesează serios de situația internaționalului român și ar putea veni cu o propunere oficială pentru Nicolae Stanciu, care în trecut a avut evoluții foarte bune în China, la Wuhan.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

„Stanciu a fost un jucător absolut esențial când a jucat pentru Wuhan Three Towns. Performanța sa a fost decisivă în câștigarea titlului. Dacă Tianjin Tigers l-ar achiziționa pe Stanciu, forța ofensivă a echipei ar fi îmbunătățită semnificativ.

ADVERTISEMENT
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”:...
Digisport.ro
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”

Odată ce Stanciu se va alătura clubului, echipa își poate dezvolta strategia în funcție de punctele lui forte. Un jucător de nivel superior precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin Tigers. Antrenorul principal al echipei, Yu Genwei, vrea să-l transfere cât mai curând posibil pentru a contribui la succesul clubului în Superliga Chineză și Cupa Chinei în acest sezon”, au scris chinezii.

Victor Angelescu nu vede posibil transferul lui Stanciu la Rapid

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul echipei din Giulești a precizat că nu se pune problema ca, în acest moment, mijlocașul echipei naționale să ajungă în lotul lui Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

„Da, din punctul meu de vedere nici nu a fost vreodată un subiect. Nu cred că se pune problema. A fost un vis și al nostru, dar este imposibil”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

⁠Cine a construit cu adevărat marea echipă a Stelei din anul 1986? „El...
Fanatik
⁠Cine a construit cu adevărat marea echipă a Stelei din anul 1986? „El l-a convins pe Valentin Ceaușescu să le vină alături”
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
Fanatik
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
El este noul portar al Rapidului. Cluburile s-au înțeles. Urmează anunțul oficial. Update...
Fanatik
El este noul portar al Rapidului. Cluburile s-au înțeles. Urmează anunțul oficial. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul conducător de la Dinamo e convins: 'Cîrjan e deja vândut! Nicolescu a...
iamsport.ro
Fostul conducător de la Dinamo e convins: 'Cîrjan e deja vândut! Nicolescu a inventat o poveste'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!