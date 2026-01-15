Ce echipe din China vor să-l transfere pe Nicolae Stanciu. Rapid își ia gândul, însă patronul Dan Șucu ar putea încasa o sumă uriașă

ADVERTISEMENT

Fanii giuleșteni au visat în această iarnă ca Nicolae Stanciu să semneze cu Rapid, însă acest lucru nu se va întâmpla. Internaționalul român de la Genoa pare că va pleca în luna ianuarie din Serie A, iar presa din Asia anunță că este așteptat în campionatul Chinei.

Pleacă Nicolae Stanciu de la Genoa!? În ce campionat ar putea ajunge mijlocașul

Nicolae Stanciu nu pare că mai are viitor la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu. Mijlocașul român a prins extrem de puține minute în acest sezon și, recent, a ratat o lovitură de la 11 metri la ultima fază într-un meci cu AC Milan. Fanii nu l-au iertat, iar fotbalistul a fost atacat pe rețelele de socializare.

Deși fanii giuleșteni l-au vrut la Rapid, clubul nu poate satisface pretențiile salariale uriașe ale lui Nicușor Stanciu. Internaționalul român nu duce însă lipsă de oferte și ar putea reveni în campionatul chinez.

Presa din China a făcut anunțul! Echipa care îl vrea pe Nicolae Stanciu

Presa din Asia anunță că Tianjin Jinmen Tiger se interesează serios de situația internaționalului român și ar putea veni cu o propunere oficială pentru Nicolae Stanciu, care în trecut a avut evoluții foarte bune în China, la Wuhan.

„Stanciu a fost un jucător absolut esențial când a jucat pentru Wuhan Three Towns. Performanța sa a fost decisivă în câștigarea titlului. Dacă Tianjin Tigers l-ar achiziționa pe Stanciu, forța ofensivă a echipei ar fi îmbunătățită semnificativ.

Odată ce Stanciu se va alătura clubului, echipa își poate dezvolta strategia în funcție de punctele lui forte. Un jucător de nivel superior precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin Tigers. Antrenorul principal al echipei, Yu Genwei, vrea să-l transfere cât mai curând posibil pentru a contribui la succesul clubului în Superliga Chineză și Cupa Chinei în acest sezon”, au scris .

Victor Angelescu nu vede posibil transferul lui Stanciu la Rapid

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu la FANATIK SUPERLIGA. O

„Da, din punctul meu de vedere nici nu a fost vreodată un subiect. Nu cred că se pune problema. A fost un vis și al nostru, dar este imposibil”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.