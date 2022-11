Ce efect au Tantum Verde și propolis asupra alcoolemiei. Nou experiment al vloggerului polițist Tavi Perțea

Perțea a realizat experimentul pe canalul său de Youtube, însă a precizat că nu are un caracter științific, ci e realizat la solicitarea unor fani de pe internet.

Ce efect au Tantum Verde și propolis asupra alcoolemiei

Rezultatul a fost surprinzător. După două pufuri de spray Tantum Verde în gât, alcooltestul din dotarea Poliției Române rezulta o alcoolemie de 0.24 mg/l în aerul expirat. Pentru alcoolemia respectivă nu se întocmește dosar penal, însă se suspendă permisul de conducere.

”Exagerat de mult. Am dat doar două pufuri. Mi se pare exagerat de mult. Puteam să rămân fără permis 90 de zile și să primesc o amendă de 1.305 lei”, a concluzionat polițistul, vizibil impresionat de rezultatul experimentului.

După cinci minute alcoolemia a ieșit zero, testul fiind refăcut. ”După cinci minute este sigur. Pur și simplu aparatul alcooltest detectează vaporii de alcool”, a subliniat polițistul.

După Tantum Verde, Perțea și-a tstat alcoolemia după ce a luat 7-8 picături de tinctură de propolis. Alcoolemia rezultată imediat a fost de 1.04 mg/l în aerul expirat.

”Este infracțiune. Chiar a ieșit mult. Propolisul e cu alcool de 90 la sută tărie”, a punctat polițistul.

După doar cinci minute, testul a fost refăcut, iar alcoolemia a fost de 0.04 mg/l. ”Este o scădere foarte mare, dar aparatul încă detectează. În România este toleranță zero la alcoolemie. Orice valoare duce la suspendarea permisului”,

Alcoolemia a revenit la zero doar după zece minute de la refacerea primului test, semn că șoferii trebuie să fie atenți atunci când urcă la volan și iau astfel de medicamente sau produse naturiste.

Polițistul că a câștigat 41.000 de lei din vlogging în 2021. ”Pentru a ajunge polițist am stat patru ani în liceul de Poliție, apoi am mai stat trei ani de zile în Academia de Poliție. Ulterior am fost polițist, de multe ori mi-a fost pusă viața în pericol și câștig maximum 6.000 de lei.

Pe Youtube, singurul risc e să fiu jignit în comentarii, în rest nu am niciun risc. Ceva nu pușcă. Undeva nu se leagă lucrurile. Este prea mare venitul din Youtube sau este prea mic salariul de polițist?”, își întreba polițistul fanii de pe Youtube.