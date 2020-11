Ce efecte ar putea să aibă vacanța de 1 Decembrie! Avertisment al medicilor

FANATIK îți spune ce efecte ar putea să aibă vacanța de 1 Decembrie! Astfel, medicul Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș, specializat în boli infecțioase a lansat un avertisment. Acesta a explicat că, dacă românii nu respectă regulile și se îmbulzesc în stațiunile de munte, atunci lucrurile se pot complica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, doctorul spune că efectele s-ar putea vedea chiar peste o săptămână, maximum două. „Nu vrem să infectăm mai mult decât am făcut-o până acum”, a declarat dr. Marinescu la Digi 24.

„Aceste sărbători trebuie făcute cu multă prudență. (…) Trebuie să fim prudenți și trebuie să plecăm de la ideea că nu vrem să infectăm mai mult decât am făcut-o până acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce s-ar putea întâmpla după vacanța de 1 Decembrie!

Pentru că în jurul nostru, chiar dacă noi facem o formă ușoară, vor fi cu siguranță persoane în vârstă, persoane cu boli cronice și riscul pentru acestea va fi foarte mare.

Putem noi să le transmitem și atunci riscul ca ei să evolueze nefavorabil este mare. Atunci crește numărul de infectări, prin apariția unor focare, prin apariția necesității internării pacienților în spitale.

ADVERTISEMENT

Practic, crește numărul de internări, deși numărul de locuri rămâne același”, a mai precizat medicul. Ar trebui să gândim prudent și să luăm în calcul că aceste sărbători vor fi cu familia restrânsă, cât mai aproape de casă”, a afirmat Adrian Marinescu.

De asemenea, medicul Adrian Marinescu a transmis că soluția pentru extinderea capacității secțiilor ATI este internarea pacienților COVID și în spitalele care acum nu primesc astfel de pacienți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceste unități medicale au nevoie să de anumite circuite separate și de respectarea strictă a regulilor. „Cele mai multe spitale nu sunt în circuitul COVID. (…)

Toate spitalele care pot să meargă pe un dublu circuit, făcut corect, ar trebui să facă acest lucru”, a mai declarat dr. Marinescu care crede că astfel s-ar rezolva și problema personalului medical

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Fiecare pat ATI ar trebui să vină și cu personal medical. La Institutul Matei Balș, secția ATI ar putea fi dublată sau chiar triplată, dacă am avea personal. Dacă am face circuite separate, am putea mări capacitatea ATI și la celelalte spitale”, a explicat dr. Marinescu