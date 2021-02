Ce emoții îl încearcă pe Mihai Eșanu înaintea primului derby Dinamo – FCSB: ”Nu îmi e teamă de nimeni”

Portarul Mișai Eșanu este încrezător înaintea derby-ului Dinamo – FCSB, din etapa a 21-a a Ligii 1, în ciuda faptului că va avea în față cel mai bun atac din campionat.

Cele două rivale sunt despărţite de 20 de puncte în campionat, iar diferenţa este uriaşă la nivelul loturilor. FANATIK a analizat situaţia din ultimii zece ani, perioadă în care liderul din Liga 1 şi-a surclasat mereu rivala.

Dinamo s-a schimbat de la meciul tur cu FCSB, atât lotul “câinilor” cât și pe banca tehnică lucrurile stau diferit acum, impactul declinului financiar dovedindu-se a fi nimicitor la club în sezonul actual.

Derby-ul Dinamo – FCSB, pas important în cariera lui Mihai Eșanu

Deși se află la primul derby Dinamo – FCSB din carieră, portarul Mihai Eșanu nu este speriat de forța ofensivă a roș-albaștrilor, mărturisește că ar refuza orice ofertă de la Gigi Becali și își dorește un trofeu cu actuala sa formație și apoi un transfer în străinătate.

”Nu am prea multe emoții. S-ar putea să fie mai multe cu cât se apropie meciul. Dar sunt emoții constructive. Vor fi emoții pentru că știu că pentru zeci de mii de oameni este cea mai importantă partidă din an și-mi doresc să-i facem fericiți pe ‘câinii roșii’ cu o victorie. Dar emoțiile vor trece când fluieră arbitrul startul duelului”, a declarat Eșanu pentru gsp.ro.

”Nu mi-e teamă de nimeni! Știu că sunt jucători de calitate la FCSB ce pot face diferența în orice moment. Cu toate acestea, cred că dacă vom fi 200 la sută concentrați vom face un meci bun și vom reuși să oprim atacurile adverse”, a mai spus portarul dinamovist, care este anunțat titular în derby.

Fanii lui Dinamo, ridicați în slăvi de Eșanu

”Nu aș merge la FCSB. Sunt de mic la Dinamo, aici am crescut. Îmi doresc să joc la Dinamo cât mai mult, să progresez de la meci la meci, să dau încredere echipei, să devin om de bază, să-și revină clubul din toate punctele de vedere, iar pe viitor să ne batem la campionat. Vreau să câștig un trofeu cu Dinamo și să pot juca afară. Este tot ceea ce mă interesează”, a continuat el.

”Aș fi bucuros pentru victorie. Orice succes mi-aduce împlinire, dar unul în Derby de România ar fi și mai și. Pentru fani am numai cuvinte de laudă. E ceva incredibil ce au reușit și ce reușesc să facă de la an la an, de la lună la lună, meci de meci.

Nu știu câte echipe în lume se pot lăuda cu asemenea suporteri. Dacă ar fi să definești iubirea adevărată, ți-ar fi ușor să dai exemplu suporterii dinamoviști care iubesc necondiționat echipa, și la bine, și la rău, chiar dacă în ultimii ani nu le-a oferit satisfacții foarte mari”, a afirmat Mihai Eșanu.

