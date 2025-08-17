Ce eroare! Ngezana o comite grav în prelungiri și refuză FCSB-ului victoria în derby-ul cu Rapid. Video

Dramatism total pe Arena Națională, la cel mai tare meci al etapei a 6-a, . Campioana României a avut un avantaj de două goluri pe tabelă, dar a fost egalată în prelungiri, după o gravă eroare a lui Ngezana.

ADVERTISEMENT

Elvir Koljic, erou pentru Rapid! Ngezana „îngroapă” campioana FCSB

Formația antrenată de Elias Charalambous a scăpat printre degete trei puncte din disputa de pe Arena Națională cu Rapid. , iar în partea secundă, Daniel Bîrligea a majorat avantajul cu un șut deviat.

Giuleștenii au revenit însă incredibil și au reușit să scoată un punct la finalul celor 90 de minute. Elvir Koljic a redus din diferență în minutul 83, după un gol de senzație marcat cu călcâiul.

ADVERTISEMENT

„Dragonul” a „recidivat” în minutele adiționale, după o eroare gravă comisă de Ngezana în fața lui Borza. Trebuie precizat că la scorul de 2-0, fundașul celor de la FCSB a scuturat transversala cu o puternică lovitură de cap.

FCSB, fără victorie în ultimele 4 etape de SuperLiga

Deși părea că și-a revenit după succesul obținut în fața celor de la Drita, în manșa secundă a turului trei preliminar din UEFA Europa League, campioana României a clacat iar în campionat.

ADVERTISEMENT

„Elevii” lui Elias Charalambous nu au reușit să gestioneze avantajul de două goluri din disputa cu formația giuleșteană și au ratat ocazia de a pune punct seriei de trei eșecuri consecutive.

ADVERTISEMENT

Campioana României are un singur succes în cele șase meciuri disputate în actuala ediție de campionat, acel 1-0 obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești.