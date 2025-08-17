Sport

Ce eroare! Ngezana o comite grav în prelungiri și refuză FCSB-ului victoria în derby-ul cu Rapid. Video

Rapidul a scos un punct dramatic pe Arena Națională contra celor de la FCSB. Elvir Koljic a fost eroul giuleștenilor.
Daniel Işvanca
17.08.2025 | 23:31
Ce eroare Ngezana o comite grav in prelungiri si refuza FCSBului victoria in derbyul cu Rapid Video
ULTIMA ORĂ
Elvir Koljic, eroul Rapidului în disputa cu rivala FCSB FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Dramatism total pe Arena Națională, la cel mai tare meci al etapei a 6-a, dintre Rapid și FCSB. Campioana României a avut un avantaj de două goluri pe tabelă, dar a fost egalată în prelungiri, după o gravă eroare a lui Ngezana.

ADVERTISEMENT

Elvir Koljic, erou pentru Rapid! Ngezana „îngroapă” campioana FCSB

Formația antrenată de Elias Charalambous a scăpat printre degete trei puncte din disputa de pe Arena Națională cu Rapid. Mixai Lixandru a deschis scorul după doar 7 minute, iar în partea secundă, Daniel Bîrligea a majorat avantajul cu un șut deviat.

Giuleștenii au revenit însă incredibil și au reușit să scoată un punct la finalul celor 90 de minute. Elvir Koljic a redus din diferență în minutul 83, după un gol de senzație marcat cu călcâiul.

ADVERTISEMENT

„Dragonul” a „recidivat” în minutele adiționale, după o eroare gravă comisă de Ngezana în fața lui Borza. Trebuie precizat că la scorul de 2-0, fundașul celor de la FCSB a scuturat transversala cu o puternică lovitură de cap.

Vezi aici golul marcat de Elvir Koljic 

FCSB, fără victorie în ultimele 4 etape de SuperLiga

Deși părea că și-a revenit după succesul obținut în fața celor de la Drita, în manșa secundă a turului trei preliminar din UEFA Europa League, campioana României a clacat iar în campionat.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„Elevii” lui Elias Charalambous nu au reușit să gestioneze avantajul de două goluri din disputa cu formația giuleșteană și au ratat ocazia de a pune punct seriei de trei eșecuri consecutive.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Campioana României are un singur succes în cele șase meciuri disputate în actuala ediție de campionat, acel 1-0 obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT
Marian Iancu, dezlănțuit la pauza meciului Rapid – FCSB. „Nu este conștient cât...
Fanatik
Marian Iancu, dezlănțuit la pauza meciului Rapid – FCSB. „Nu este conștient cât de slab se prezintă”. Costel Gâlcă, pus la punct de fostul patron de la Poli Timișoara
Atmosferă incendiară la derby-ul Rapid – FCSB! Momente de panică în galeria oaspeților....
Fanatik
Atmosferă incendiară la derby-ul Rapid – FCSB! Momente de panică în galeria oaspeților. Update
Intrus pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB! Pe cine a...
Fanatik
Intrus pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB! Pe cine a căutat și pe unde a fost scos din Arenă. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Ianis Hagi a luat decizia finală în cazul ofertei de la Fatih Karagumruk!
iamsport.ro
Ianis Hagi a luat decizia finală în cazul ofertei de la Fatih Karagumruk!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!