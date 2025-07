Ce este bine că mâncăm pe caniculă. Ghid de supraviețuire în zilele toride de vară

Vremea caldă consumă energia oamenilor și îi face să nu mai dea randament. Iată ce este bine să mâncăm pe pentru a nu slăbi organismul și pentru a face față temperaturilor. Descoperă mai jos un ghid de supraviețuire în zilele toride de vară pe care trebuie neapărat să-l aplici.

Ce este bine să mâncăm pe caniculă

Experții din domeniul medical vin cu recomandări pentru perioadele când temperaturile sunt ridicate. Codurile de caniculă îi determină pe mulți să ia măsuri, motiv pentru care este bine să cunoști câteva sfaturi simple.

Pentru a trece cu bine peste zilele de caniculă este indicat să fii atent la alimentație. Dacă nu știi ce este bine să mănânci în zilele toride de vară, atunci trebuie să știi aceste informații. E foarte important să alegem produse care ne oferă energie.

E bine să punem în farfurie alimente care se digeră ușor. De asemenea, sfaturile specialiștilor includ și preparate alimentare care nu solicită în plus organismul. Cele mai bune în această situație sunt fructele pline de apă, cum ar fi pepenele.

Pepenele roșu este renumit pentru faptul că hidratează. Conține 92% apă și este bogat în potasiu, mineral care se pierde prin transpirație, conform . Ghidul de supraviețuire în zilele toride de vară spune să consumăm citrice, printre care se numără portocalele, lămâile și grepfruitul.

Fructele nu trebuie ignorate pe timp de caniculă. Pe listă se mai află merele, perele, strugurii dulci și piersicile. Oamenii pot consuma cu care încredere roşii, mandarine, kiwi, cireşe, avocado și caise. Opțiuni excelente constau și în mango, căpșuni și ananas.

Legumele recomandate când temperaturile sunt ridicate

Doctorii spun că este bine să pe caniculă și numeroase legume. Pe lângă faptul că sunt pline de vitamine, acestea conțin și apă și au un efect răcoritor. Castraveții se află în această situație pentru că au 96% apă în compoziția lor.

Specialiștii mai recomandă consumul de varză, sparanghel și conopidă. Oamenii mai pot adăuga pe listă și ciuperci, mazăre, cartofi, dovlecei și morcovi. Ardeiul gras, indiferent de culoare, are apă și vitamina C. În plus, salata verde și spanacul sunt ușor de digerat și foarte hidratante.

Ce lactate putem să mâncăm pe caniculă

Canicula îi determină pe oameni să fie mai atenți la alimentație. Așa se face că aceștia pot mânca cu mare încredere lactate care sunt bune pentru digestie și în plus, au un efect răcoritor. Iaurtul natural și kefirul sunt o alegere ideală în zilele cu căldură mare.

Brânza proaspătă de vaci este la rândul ei o alegere excelentă pentru momentele în care simți că te topești. Produsul poate fi consumat atât simplu, cât și în salate ușoare, alături de legume proaspete și delicioase.

În aceeași notă, experții din domeniul medical transmit că alunele sărate nu trebuie ignorate în această perioadă. Nutriționiștii le recomandă pentru că te fac să consumi cantități mari de apă și așa vei fi hidratat mai multă vreme.

Orezul brun, quinoa și lintea roșie sunt excelente pe timp de caniculă dacă sunt consumate reci. Toate se fierb extrem de ușor și nu este nevoie să petreci multă vreme în fața aragazului. Și unde mai pui că pot fi folosite în salate rapide și savuroase.

Alimente contraindicate pe timp de caniculă

Pe de altă parte, oamenii trebuie să știe că ghidul de supraviețuire are și câteva alimente contraindicate pe timp de caniculă. În general, se recomandă să se stea departe de mâncărurile grase, calde, care au în compoziția lor carne grasă, cum ar fi cea de vită sau de porc.

Condimentele nu sunt deloc recomandate pe timp de caniculă. Mâncărurile picante pot irita stomacul și astfel se poate accentua disconfortul termic. Cafeaua deshidratează pentru că are efect diuretic, în timp ce alcoolul afectează capacitatea corpului de a-și regla temperatura.

Mai mult decât atât, specialiștii susțin că băuturile energizante și cele foarte dulci, care au mult zahăr în compoziție, nu sunt bune pe caniculă. Acestea te fac să te simți însetat și mai mult și nu reușesc să te hidrateze îndeajuns de bine.

Ce bem pe caniculă?

Apa este esențială pe caniculă, dar nu trebuie consumată direct de la frigider. Foarte multă lume face această greșeală, însă cercetătorii transmit că trebuie băută la temperatura camerei, în cantități cât mai mari.

Băuturile nu trebuie completate niciodată cu gheață în zilele toride de vară. În caz contrar, riscați să aveți crampe sau dureri în gât la scurt timp după ce le-ați ingerat. În timpul temperaturilor crescute mai putem bea limonadă sau socată.

Totodată, sucul de fructe proaspete și ceaiurile din diverse plante sunt esențiale pe caniculă. Printre cele mai bune sunt cele de tei, rozmarin, coriandru, sunătoare și măceșe. La acestea se pot adăuga și 2-3 felii de lămâie.