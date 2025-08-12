Ce este Candida auris, ciuperca extrem de periculoasă care a omorât oameni internați la Spitalul Floreasca. Categoriile de pacienți vulnerabili

În contextul scandalului de la , în care mai mulți pacienți au murit din cauza ciupercii Candida auris, medicii vin cu explicații. Cine sunt cei mai expuși la o astfel de infecție, ce poate deveni mortală.

Cine sunt cei mai vulnerabili pacienți în fața Candidei auris

Amintim că a fost depistat, de curând, un . În acest context, medicii dau mai multe detalii despre această ciupercă, ce poate fi fatală unor pacienți.

Specialiștii afirmă că aceată infecție este prezentă în majoritatea spitalelor și apare adesea în cazul pacienților care sunt internați într-o secție de terapie intensivă. De asemenea, precizează și care sunt categoriile de pacienți vulnerabili la contactul cu această ciupercă.

„De asemenea, pot căpăta o formă severă de boală și pacienții contaminați, care se confruntă deja cu boli cronice, pacienții care stau internați pentru o perioadă mai lungă de timp în spitale, persoanele care au un sistem imunitar perturbat ori cei în vârstă. Aceștia pot ajunge la o infecție generalizată, la sepsis, care să le pună viața în pericol din cauza complicațiilor”, a explicat Adrian Marinescu, medic infecționist și managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, pentru .

Cum te poți contamina cu Candida auris

Medicul infecționist a menționat faptul că această ciupercă poate ajunge destul de ușor de la o persoană la alta. Totul se întâmplă atunci când cineva ia contact cu o suprafață deja contaminată.

„Candida auris se transmite de la o persoană la alta, dar și prin contact cu suprafețele care sunt contaminate de ciuperca (asta este valabil pentru orice alt microorganism). Este important de știut că mulți dintre noi avem această ciupercă în organism, însă poate să nu se manifeste în niciun fel”, a mai adăugat Marinescu, pentru sursa menionată.

Ce simptome apar

Specialistul a declarat faptul că infecția cu această ciupercă este descoperită odată cu efectuarea analizelor de laborator. În cazurile grave, pacienții pot ajunge la sepsis, iar acela este momentul în care apar simptome precum: probleme de respirație, frisoare, febră, stare generală alterată.

„Dacă vorbim despre o infecție de tip sepsis, atunci simptomele se pot exemplifica printr-o stare generală de rău, alterată, pot fi probleme de respirație, frisoane, febră etc. Nu există simptome specifice, clare, care să pună diagnosticul de infecție cu Candida auris.

Putem vorbi, însă, de porți de intrare, iar aici ne referim la faptul că dacă există o rană sau o plagă, o arsură pe corp, atunci acele locuri pot reprezenta o cale de intrare a infecției Candida auris”, a mai explicat medicul infecționist.