Ce este cățelul de pământ. Animalul face prăpăd în grădinile din România. Pagube de mii de euro pentru oameni

Există un animal în România care poate să facă un adevărat dezastru în grădini. I se spune cățelul de pământ și puțini oameni au auzit de el sau l-au văzut în realitate. Cu toate acestea, grădinarii se tem de el și pentru că poate face pagube seriose.

Cum arată cățelul de pământ

Mai mult decât atât există numeroase legende despre acest animal. În limbaj popular i se spune cățelul pământului, dar în alte zone ale țării poartă și numele de țâncul pământului sau orbete. Vorbim despre un mamifer din ordinul rozătoarelor.

Deși nu este foarte mare, nu are talia unui câine, acesta vine cu un aspect înfricoșător din cauza dinților și a ochilor astupați. Trăiește sub pământ și se hrănește mai mult cu rădăcini. Dacă ne raportăm la legendele din zona Munteniei, ei bine, acesta ar fi fost la un moment dat un câine normal.

însă a luat chipul unui moșneag și a mers la poarta unui bogat, pentru a vedea cum este primit. Nici nu a apucat să ceară ceva, că bogatul și-a și asmuțit câinele pe el. Dumnezeu se spune că l-a făcut scrum pe bogat cu o singură privire, iar atunci câinele s-a făcut mic de tot și a intrat în pământ de rușine, când a văzut pe Cine era să muște.

Și din acele timpuri, cățelul de pământ trăiește prin , în galeriile pe care reușește să le sape singur. De asemenea, despre el se spune că noaptea iese din pământ și ar lătra. Glasul său este unul strident, care sperie oamenii.

„Avem si noi o mică mare problemă în gradină de vreo două săptămâni, acest cățel de pământ care mănâncă toți bulbii de lalele și tot ce mai găsește. Și-a săpat foarte multe galerii în grădină, oricât apă aș băga în galerii nu pleacă. Așa că apelez la voi și poate aveți o soluție eficientă că nu mai avem liniște din cauza lui”, a .

Femeia a primit imediat mai multe răspunsuri, dar nu toate au fost de încurajare.„Cu asta mă lupt și eu în prezent. Foarte mulți bulbi de lalele mi-au mâncat. Alți bulbi de flori încă nu. Ce am putut să salvez le-am scos. Am săpat în pământ și am pus glastre de flori iar bulbii în glastre. Nu scap de acești inamici, dar măcar nu mai mănâncă bulbii”, a punctat Oana Oana.

„Și eu am avut, am scăpat cu grâu otrăvit în găuri, dar pân ăatunci mi-a mâncat rădăcini și bulbi ani de zile în bani vreo 1500 de euro”, a zis și Mili Ivan

Orbeții sunt rozătoare exclusiv vegetariene. Acestea mănâncă rădăcinile plantelor, rizomi, bulbi, tuberculi, cepe și părțile verzi ale plantelor. Sunt vânați de mustelide, dihor de stepă și nevăstuică. În condițiile în care ies foarte rar la suprafață nu constituie un vânat pentru păsările răpitoare.