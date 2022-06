Ce este contractul de muncă de zero ore. În Codul Muncii ar putea apărea această noutate

Contractul de zero ore înseamnă că angajatorul nu va fi obligat să îi ofere angajatului un anumit număr de ore pe săptămână. Astfel, angajatul se poate prezenta la locul de muncă doar când dorește.

Cum va fi plătit contractul de muncă de zero ore

Desigur, va fi plătit în funcție de numărul orelor pontate. Inedita propunere legislativă vine în completarea articolului 103 din Legea 53/2003.

Altfel spus, contractul de zero ore este contractul prin care angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore pe săptămână. De asemenea, acest tip de îi dă angajatului dreptul să nu accepte munca în momentul în care i se cere.

Așadar, este foarte flexibil. Sursa citată mai arată că salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.

În prezent, în actuala formă a Codului Muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja cu contract de zero ore, munca fiind prestată doar la cererea angajatorului.

Probleme cu organizarea programului de lucru al angajaților

”Realitatea cotidiană demonstrează faptul că multe companii întâmpină dificultăți când trebuie să organizeze programul de lucru al salariaților.

Orele de lucru nu sunt întotdeauna suficiente pentru îndeplinirea unor sarcini, iar unii angajatori plătesc ore suplimentare pentru a se asigura că activitățile sunt efectuate în termen.

De asemenea, unii angajatori încearcă să nu plătească orele suplimentare, astfel încât și salariații sunt prejudiciați”, se arată în proiectul de lege propus de cei trei senatori ai PSD.

În acest context, inițiatorii proiectului consideră că Legea nr. 53/2003 republicată trebuie completată cu noi dispoziții. În opinia parlamentarilor citați, astfel se va ajunge la reglementarea unui nou tip de contract.

Mai simplu spus, așa se va ajunge la contractul de zero ore. Printr-un astfel de contract, se mai poate constata un alt obiectiv: se urmărește rezultatul orelor de muncă, nu numărul de ore lucrate.

Drepturile și obligațiile pentru contractul de muncă de zero ore

În ceea ce privește drepturile incluse în acest contract, trebuie spus că ele sunt similare celor dintr-un contract obișnuit de muncă. Proiectul propus în Senat mai arată că solicitarea prin care angajatorul cere salariatului să se prezinte la muncă trebuie comunicată cu un anumit interval de timp înainte.

Intervalul poate fi prevăzut în contractele colective și individuale de muncă sau poate fi stabilit prin lege. Noul tip de contract de muncă ar oferi și alte beneficia, nu doar flexibilitate.

Printre ele, plata în funcție de numărul de ore muncite și alte drepturi asociate contractului standard de muncă. Despre contractul de zero ore mai trebuie spus ceva: obligatoriu, în acest contract vor fi incluse modalitatea de prestare a orelor de muncă și întocmirea unei repartizări a acestora, conform .

”Astfel, apreciem că se impune introducerea în Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, a următoarelor prevederi: Contractul de zero ore este acel contract prin care angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore pe săptămână, iar angajatul poate să nu accepte munca în momentul în care i se cere, programul de muncă fiind în întregime flexibil.

Plata se va face de către angajator în funcție de numărul de ore prestare, care sunt consemnate în pontaje. În situația „contractului de zero ore”, este obligatorie evidențierea orelor efectuate, având in vedere faptul ca plata salariului se realizează in funcție de numărul de ore prestate”, au mai notat senatorii PSD.