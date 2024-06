Ce este, de fapt, berea vie. Un moldovean vrea să umple țara de astfel de stații. Vor fi peste 700 de puncte de vânzare

Igor Leșan a venit din Republica Moldova în România în urmă cu 24 de ani. Inițial, a deschis o afacere cu vinuri moldovenești însă, ulterior, a căutat o nișă pentru consumatorii casnici: berea artizanală. Așa a fost înființat lanțul magazinelor RomBeer, de unde clienții pot cumpăra „bere vie”.

Consumatorii casnici, 90% din piața berii

Igor Leșan a pus astfel bazele unei francize, RomBeer, care constă în mai multe „stații”, de fapt mici magazine unde se vând mai multe tipuri de bere artizanală craft, de producție românească. Fiecare magazin are un sistem de dozatoare prin care berile premium pot fi degustate și ulterior ambalate în PET-uri.

„Ne adresăm în special consumatorilor casnici, care reprezintă peste 90% din piața berii din România. Conceptul nostru se bazează pe oferirea unei experiențe unice clienților. În cadrul magazinelor noastre, avem posibilitatea să degustăm diferite sortimente de bere artizanală românească, să povestim și să descoperim aromele și calitățile acesteia”, spun cei de la RomBeer.

„Căutam o nișă care să fie liberă”

Franciza RomBeer a fost înființată în 2016, prima colaborare a lui Leșan fiind cu un producător de bere din , care exista deja pe piață. „La început, am încercat cu două robinete, am vrut să vedem dacă ideea pe care ne axăm va funcționa, și anume pe consumul casnic. Prima afacere a fost cu vinuri din Republica Moldova. Erau îmbuteliate și le vindeam în insulele din centrele comerciale. Căutam o nișă care să fie liberă, care să-mi ofere posibilitatea de a crește rapid, iar în 2014 i-am cunoscut pe băieții din Zăganu. Acum găsisem nișa pe care o căutam, dar nu puteam să îmbuteliez bere. În 2015, am găsit sistemul de îmbuteliere care azi îmi permite să îmbuteliez fără pierderi”, a declarat Igor Leșan pentru .

Diferențe între berea artizanală și cea industrială

Igor Leșan spune că berea artizanală diferă mult de cea produsă industrial, în cantități mari, în principal pentru că este lăsată să fermenteze natural, spun el, întreg procesul, de la fermentare și până la decantare, durând trei săptămâni.

„Sunt trei mari diferențe între berea industrială și cea artizanală. În primul rând, gustul. Berea artizanală poate avea arome diferite și niveluri diferite de intensitate în ceea ce privește gradul de gust amărui. Fiecare bere are un gust și o aromă specifice. În al doilea rând, berea nu are voie să producă balonare, dar balonarea apare dintr-un alt motiv, strâns legat de modul în care este produsă. Berile industriale sunt fabricate în grabă, în timp ce berarii artizanali români nu fac acest lucru și respectă procesul de fermentare. Berea are nevoie de 15 zile de fermentare și de șapte zile de decantare. Practic, durează aproape trei săptămâni pentru a face o bere vie. Este un alcool obținut prin fermentare naturală”, spune Igor Leșan.

Dificultăți mari pentru producători

În stațiile RomBeer, berea artizanală sau „berea vie” practic clienții pot degusta o varietate mare de beri (o stație are 48 de robinete de bere), care apoi sunt turnate în sticle de . În spatele dozatoarelor sunt instalații care păstrează berea la temperatura optimă pentru a fi proaspătă și de calitate. Igor Leșan spune că producătorii de bere artizanală din România au dificultăți pe o piață care practic nu există și pe care greu își pot face loc.

„Nu există o piață pentru berea artizanală în România, nu există o modalitate prin care micul producător să ajungă la consumatorul final. Pentru că Horeca este controlată de marii industriași, iar piața de retail are condiții destul de anevoioase pentru micul producător. El trebuie să aibă de toate, de la logistică până la bugete de marketing, ceea ce nu este posibil. În supermarketuri și hipermarketuri, din cei aproximativ 86 de producători de bere artizanală, foarte puțini au pătruns pe piață. Doar doisprezece producători români de bere artizanală au produsele listate pe rafturile marilor lanțuri de magazine. Același lucru este valabil și pentru Horeca, marii berari români le oferă horecarilor totul, de la umbrele până la pahare, inclusiv bugete de marketing, ceea ce un mic berar român nu are capacitatea de a oferi”, a spus el.

Igor Leșan vrea să-și extindă și mai mult franciza RomBeer, cu targetul de a atinge un număr de 700 de magazine RomBeer. Leșan a lansat și RomBeer Express, unde berea artizanală poate fi vândută în cadrul altor magazine, cum ar fi băcăniile sau magazinele de vinuri, și proiectul caravana RomBeer, care va circula în acest an la diverse târguri, festivaluri și evenimente.