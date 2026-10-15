Ce este, de fapt, biochimia, domeniul în care a făcut avere Mathieu Flamini, fostul jucător al lui Arsenal și AC Milan. ”Unii preferă să se joace pe PlayStation”

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A jucat la cel mai înalt nivel, însă și-a pregătit viitorul încă din perioada în care era fotbalist. Mathieu Flamini (42 de ani) și-a creat propria firmă în domeniul biochimiei în 2013, iar acum deține un adevărat imperiu.

Mathieu Flamini a făcut avere cu ajutorul biochimiei

Preocupat încă din tinerețe de semnalele negative asupra mediului, fostul internațional francez a decis să se implice activ în acest domeniu. În perioada în care era jucător la AC Milan, a cofondat GFBiochemicals, o companie specializată în chimia verde.

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”Încă de la o vârstă fragedă, am avut ocazia să înțeleg care pot fi impacturile negative ale omului asupra planetei. Este o pasiune care s-a dezvoltat în paralel cu pasiunea mea pentru fotbal”, a declarat el, în podcastul ”Anatomia unei decizii” al revistei .

Firma sa are ca scop dezvoltarea producție de acid levulinic, o moleculă obținută din biomasă care poate înlocui anumite produse derivate din petrol. Mathieu Flamini a dezvăluit faptul că în timpul lungilor deplasări pe care le avea pe vremea când era fotbalist.

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”După somnul de după-amiază, unii jucători preferă să se joace pe PlayStation, să facă cumpărături sau să se plimbe. Eu am decis să urmez o cale puțin diferită: să învăț și să mă dezvolt. Faptul că ai această posibilitate de a te exprima în afara terenului îți permite să evadezi și să revii și mai puternic după accidentări sau perioade de formă slabă”, a explicat Flamini, care acum deține o companie evaluată la aproximativ 12 miliarde de euro.

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”Viața mea este un paradox, pentru că la școală nu-mi plăceau prea mult două materii: engleza și chimia. Iar astăzi, vorbesc în engleză 90% din timp și mă regăsesc la conducerea unui grup din domeniul chimiei verzi”, a mărturisit fostul fotbalist.

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Cu ce se ocupă compania lui Flamini

GFBiochemicals este un producător global de acid levulinic și derivați ai acestuia. Acidul levulinic poate fi obținut din materii precum iarba sau așchii de lemn și poate fi utilizat în fabricarea materialelor plastice, a solvenților, a combustibililor, precum și în industria farmaceutică. Acidul levulinic a fost identificat drept una dintre cele 12 molecule care pot contribui la crearea unei lumi ”mai verzi”.

Pe lângă prezența deja consolidată a GFBiochemicals în Olanda și sediul central pe care îl deține în Italia, Mathieu Flamini a indicat China și Brazilia drept noi piețe potențiale pentru extinderea companiei.

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Fostul fotbalist a făcut parte din echipa care a creat BIOCIRCE (n.r. – Bioeconomia în economia circulară), primul program de masterat din Europa dedicat promovării educației în domeniul bioeconomiei. Acesta a fost lansat în colaborare cu banca italiană Intesa Sanpaolo, compania Novamont (producător de bioplastice) și universitățile din Napoli, Torino, Milano și Bologna.

În plus, Flamini a cofondat The BioJournal, prima revistă electronică din lume dedicată exclusiv domeniului bio și sustenabilității ecologice, aflată sub coordonarea jurnalistului italian specializat în probleme de mediu, Mario Bonaccorso.

Ce este biochimia

Cunoscută și sub numele de chimia verde sau chimia durabilă, biochimia reprezintă un concept care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și promovează acea latură a chimiei care susține și respectă natura.

Reprezintă o abordare eficientă în prevenirea poluării, deoarece caută soluții științifice inovatoare pentru gravele situații de mediu ale lumii contemporane și se ghidează după 12 principii clare: prevenire, economie de atom, sinteze chimice mai puțin toxice, proiectarea chimicalelor netoxice, solvenți și auxiliari de reacție netoxic, eficiență energetică, utilizarea materiilor prime regenerabile, derivatizare în procent redus, cataliza, degradare, analiză în timp real pentru prevenirea poluării și o chimie mai sigură pentru prevenirea accidentelor.

Cariera de fotbalist a lui Mathieu Flamini

Născut la Marsilia, Mathieu Flamini a început fotbalul la legendara formație a orașului: Olympique Marseille. După ce și-a încheiat junioratul a fost promovat la prima echipă, iar după un singur sezon a fost achiziționat de Arsenal.

A petrecut patru ani în tabăra ”tunarilor”, iar apoi alți cinci la AC Milan. În vara lui 2013 s-a întors la Arsenal, pentru care a mai jucat trei sezoane. A urmat o scurtă perioadă la Crystal palace, pentru a-și încheia cariera la Getafe.

Are în palmares un titlu în Serie A, trei Cupe și o Supercupă a Angliei, o finală de Champions League cu Arsenal și alta de Cupa UEFA cu Marseille. Deși a fost un mijlocaș combativ, Flamini nu și-a găsit locul în , adunând doar trei selecții.