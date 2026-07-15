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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este aproape de final. La turneul final mai sunt programate doar două meciuri: semifinala Anglia – Argentina și marea finală din 19 iulie. Spania este prima echipă care și-a asigurat locul în ultimul act al competiției, după 2-0 contra Franța.

Ce este, de fapt, blestemul Balonului de Aur

La scurt timp după ce Franța a fost eliminată de la Campionatul Mondial, jurnaliștii din Hexagon au descris în termeni duri prestația lui Ousmane Dembele. Mai exact, ziariștii au titrat „Blestemul Balonului de Aur”, în condițiile în care atacantul lui PSG s-a alăturat unui grup select nedorit.

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Cotidianu a titrat faptul că a fost eliminat în semifinale, astfel că d nu va pune mâna pe trofeu: „Eliminat în semifinale, precum Eusebio și Michel Platini: Ousmane Dembele perpetuează blestemul Balonului de Aur la Campionatul Mondial.

Ousmane Dembele nu va rupe blestemul. Atacantul francez, învins marți în semifinalele Campionatului Mondial de Spania, 0-2, nu va deveni primul câștigător al Balonului de Aur care cucerește Cupa Mondială în anul de după triumful individual. Era cel mai potrivit candidat pentru a realiza această performanță de la Ronaldo, care a ajuns în finală în 1998 împotriva Franței (0-3), imediat după victoria sa din 1997, dar în cele din urmă nu a reușit să o facă.

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Dembele este al treilea câștigător în exercițiu al Balonului de Aur care a eșuat în semifinalele Cupei Mondiale, după Eusebio în 1966 și Michel Platini în 1986. Gianni Rivera (Italia 1970), Johan Cruyff (Olanda 1974), Karl-Heinz Rummenigge (Germania de Vest 1982), Roberto Baggio (Italia 1994) și Ronaldo au eșuat în finală”, au scris francezii.

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Când are loc finala CM 2026

Turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și SUA se va încheia duminică, 19 iulie. Spania este prima finalistă, iar pentru al doilea loc se vor duela Anglia și Argentina într-un duel programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00. În orice caz, ultimul meci de la CM 2026 se anunță a fi unul spetaculos.

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